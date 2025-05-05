Romanların asırlardır yaşattığı gelenek: Edirne'de "Kakava ateşi" yakıldı
Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı.
Şenliklere katılmak için kente gelen çok sayıda turist, kutlamaların yapıldığı Sarayiçi'nde müzik eşliğinde eğlendi.
Roman müzik topluluklarının hareketli ezgilerine eşlik eden turistler, renkli görüntüler oluşturdu.
Kanuni Köprüsü'nde oluşturulan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde ateşin yakılacağı alana geldi.
Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.