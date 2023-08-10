Sabah insanı olmak için yapabileceğiniz 5 şey
Bazı insanlar sabahları daha aktif, verimli olurken bazıları için de durum tam tersi olabilir. Ancak birçok kişinin tüm işlerini bir güne planladığı olmuştur. İşte böyle günlerde erken yatıp erken kalkmaya söz versek de başaramayabiliriz. Peki sabah insanı olmak için neler yapmalıyız? İşte kolayca uyanabilmenin 5 yolu...
1- UYKU RUTİNİ OLUŞTURUN
Öncelikle daha zinde olmak adına her gece 7-8 saat uyumalısınız. Aynı saatte uyuyup aynı saatte kalktığınızda vücudunuz bu duruma zamanla alışacaktır.