Sabah insanı olmak için yapabileceğiniz 5 şey

4- STRES ve KAYGI SEVİYENİZİ DENGELEYİN

Gün içinde yaşadığınız stresi dengelemek için kendinize rahatlatıcı bir aktivite bulabilirsiniz. Bu uzun yürüyüşler, resim yapmak ya da her gün 1 saat kitap okumak vs. gibi şeyler olabilir. Çünkü hoşlandığınız bir aktiviteyi yapmak zihninizi boşaltmak konusunda size katkı sağlayacaktır.