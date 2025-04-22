Sabah yürüyüşüne mi çıkıyorsunuz? İşte kaçınmanız gereken noktalar

AÇ KARINA YÜRÜMEK

Sabahları aç karnına yürüyüş yapmanın, yağ yakımını artıracağına dair yaygın bir inanış olsa da, bu durum herkes için geçerli değil. 2015 ve 2017 yıllarında yapılan çalışmalar, aç karnına yapılan egzersizin kısa süreli yağ oksidasyonunu artırabileceğini gösterse de, uzmanlar düşük kan şekeri nedeniyle baş dönmesi, sersemlik ve mide bulantısı gibi sorunların yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Bu tür durumlar, yürüyüşün verimliliğini olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, özellikle sabahları aç karnına yola çıkacak olanlara, bir muz veya birkaç fındık gibi hafif atıştırmalıklar öneriyor.





