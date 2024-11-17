Sağlıklı yaşlanma sürecini destekleyen 5 besin
Yaşlandıkça yediğimiz yiyecekler görünümümüzü, yaşam kalitemizi ve hastalık riskimizi büyük ölçüde etkileyebilir. Doğal yaşlanma sürecini desteklemek için çeşitli besinlerden yardım alabilirsiniz. Bazı besinler, cildinizin sağlıkla ışıldamasına ve yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.
1. Sızma zeytinyağı
Sızma zeytinyağı dünyadaki en sağlıklı yağlardan biridir. Zeytinyağı açısından zengin bir diyet, kronik hastalık riskinin daha düşük olmasıyla ilişkilendirilmiştir.