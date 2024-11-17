Sağlıklı yaşlanma sürecini destekleyen 5 besin

3. Balık

Balık, sağlıklı bir cildi destekleyebilen oldukça besleyici bir besindir. Omega-3 yağları kalp hastalığına, iltihaba ve diğer birçok soruna karşı faydalıdır. Ayrıca, araştırmalar omega-3 yağ asitlerinin güçlü bir cilt bariyeriyle bağlantılı olduğunu ve cilde zarar veren iltihabı azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

En popüler yağlı balık türlerinden biri olan somon, cildinizin sağlığını desteklemeye yardımcı olabilecek birçok yarara sahiptir.