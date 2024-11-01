Şehir merkezinde apartmanlar arasında organik tarım yapıyorlar! Fiyatları duyan hayret ediyor

70 yaşındaki Adnan Kurnaz, bu hikayeye bir sera ile başladıklarını söyledi. Kendisine ait 4 sera olduğunu belirten Kurnaz, şu ifadeleri kullandı:

“Baktık verim oluyor, daha sonra arttırmak istedik. 4 tane sera kurduk. Yaz aylarında salatalık, kışın maydonoz, roka, dereotu gibi sebzeler üretiyorum. Etrafımızdaki binalardan gelenler sebze alıyor. Organik olduğu için talep oluyor.''