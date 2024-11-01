Şehir merkezinde apartmanlar arasında organik tarım yapıyorlar! Fiyatları duyan hayret ediyor
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Karşıyaka Vadisi'nde eğimli bir arazide sera kuran Adnan ve İbrahim Kurnaz kardeşler, apartmanlar arasında tarımsal üretim gerçekleştiriyor. Doğup büyüdükleri mahallede emeklilikten sonra tarıma yönelen kardeşlerin seraları çevredeki vatandaşların adeta manavı haline gelirken, ürettikleri ürünler çevre illere de gönderiliyor.
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Kurnaz kardeşlerin şehir merkezindeki organik yaşamı görenleri şaşırtıyor.
Lüks binaların arasındaki vadide yaşayan Adnan ve İbrahim Kurnaz kardeşler, emeklilikten sonra tarıma yöneldi. Doğup büyüdükleri mahallede evlerinin önünde bulunan bahçede sera kurmaya karar veren Kurnaz kardeşler, verim almaya başlayınca seraların sayısını arttırdı.