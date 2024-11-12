Seyyar doktor, dağ bitkileriyle şifa dağıtıyor! ''Bunu 2 ay tükettiğinizde kalpteki tüm damarlar açılıyor''
Erzincan'ın dağlarında yetişen yaban bitkilerini satan İsa Kurt, vatandaşları dağ bitkileri hakkında bilgilendiriyor. Alıç sirkesinin sağlığa faydalı olduğunu söyleyen Kurt, bu sirkenin özellikle kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiğini öne sürüyor.
Tezgâhında kızılcık, alıç, gilaburu gibi Erzincan'ın dağlarında yetişen sezonun son bitkilerini 100 TL'den satışa sunan seyyar satıcı İsa Kurt, vatandaşlara bitkilerin sağlığa olan faydalarını anlattı.