Seyyar doktor, dağ bitkileriyle şifa dağıtıyor! ''Bunu 2 ay tükettiğinizde kalpteki tüm damarlar açılıyor''

32 yıldır alıç sattığını kaydeden Kurt, alıç sirkesinin alıç tüketmekten çok daha faydalı olduğunu belirterek, “Sirkeyi tüm kalp hastaları kullansın. Alıç sadece 2 ay tüketilebiliyor. Ama sirkenin 12 ay ömrü var. Tüm kalp hastaları alıç sirkesi kullansın” dedi.