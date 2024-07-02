Sıcak günlerde evinizi serin tutmanıza yardımcı olacak öneriler
Yazın gelişiyle hava sıcaklıkları artarken pek çok kişi için tüm yazı tatil yaparak geçirmek pek mümkün olamıyor. Durum böyle olunca yaşam alanlarındaki sıcak havaya karşı çözüm üretmek gerekiyor. İşte evinizi serin tutmak için yapabilecekleriniz...
PERDELERİ KAPALI TUTUN
İç mekanlardaki hava sıcaklığının %30'u pencerelerden eve giren güneş ışığından kaynaklanır. Bu sebeple sıcak günlerde perdelerinizi kapalı tutmak, odanın güneş nedeniyle daha fazla ısınmasını engelleyebilir.