Sıcak günlerde evinizi serin tutmanıza yardımcı olacak öneriler

EVİN ISINMASINA NEDEN OLABİLECEK UYGULAMALARDAN KAÇININ

Ütü yapmak, ocakta ya da fırında yemek pişirmek gibi ev işleri yaşam alanınızın daha fazla ısınmasına neden olabilir. Bu nedenle böyle işleri gündüz saatleri yerine akşam saatlerinde yapmayı tercih etmek faydalı olabilir.