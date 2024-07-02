Sıcak günlerde evinizi serin tutmanıza yardımcı olacak öneriler

Yazın gelişiyle hava sıcaklıkları artarken pek çok kişi için tüm yazı tatil yaparak geçirmek pek mümkün olamıyor. Durum böyle olunca yaşam alanlarındaki sıcak havaya karşı çözüm üretmek gerekiyor. İşte evinizi serin tutmak için yapabilecekleriniz...

Sıcak günlerde evinizi serin tutmanıza yardımcı olacak öneriler - 1

PERDELERİ KAPALI TUTUN

İç mekanlardaki hava sıcaklığının %30'u pencerelerden eve giren güneş ışığından kaynaklanır. Bu sebeple sıcak günlerde perdelerinizi kapalı tutmak, odanın güneş nedeniyle daha fazla ısınmasını engelleyebilir.

N-LIFE HABERLERİ

Sıcak günlerde evinizi serin tutmanıza yardımcı olacak öneriler - 2

EVİN ISINMASINA NEDEN OLABİLECEK UYGULAMALARDAN KAÇININ

Ütü yapmak, ocakta ya da fırında yemek pişirmek gibi ev işleri yaşam alanınızın daha fazla ısınmasına neden olabilir. Bu nedenle böyle işleri gündüz saatleri yerine akşam saatlerinde yapmayı tercih etmek faydalı olabilir.

Sıcak günlerde evinizi serin tutmanıza yardımcı olacak öneriler - 3

SERİN TUTAN EV BİTKİLERİNDEN FAYDALANIN

Bulunduğunuz ortamı serin tutmanın bir diğer yolu da havayı temizleyen ve terleme yaparken evi serinleten aloe vera, paşa kılıcı, eğrelti otu ve salon sarmaşığı gibi bitkileri dekorasyonda kullanabilirsiniz.

Sıcak günlerde evinizi serin tutmanıza yardımcı olacak öneriler - 4

SERİN TUTAN KUMAŞLAR TERCİH EDİN

Yatak örtüleri, koltuk örtüleri gibi dekorasyon ürünlerinde yaza uygun olan keten, müslin gibi kumaşlar kullanın. Ayrıca büyük ve kalın halılar yerine de ince kilimler tercih etmek odanızın ısısını düşürmeye yardımcı olabilir.

Sıcak günlerde evinizi serin tutmanıza yardımcı olacak öneriler - 5

AKŞAM SAATLERİNDE PENCERE VE KAPILARINIZI AÇIN

Güneşin olmadığı akşam saatleri daha serin olacağı için bu saatlerde kapı ve pencere açmak evinizin serin kalmasına yardımcı olabilir.

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