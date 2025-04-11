Sinir ve stresi azaltıp, astım gibi hastalıklara iyi geliyor
Diyarbakır'da sinir, stres, sarılık, guatr, astım gibi hastalıklara iyi geldiği ve çocuklarda diş çıkarmaya yardımcı olduğu iddia edilen kehribar taşından yapılan tespih ve kolyelere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Diyarbakır'da vatandaşlar, şifalı olduğuna inanılan kehribar taşından tespih ve kolye yaptırıyor. Farklı tespih çeşitleri ve kolyeler satan Ömer Sapmaz, kehribar taşının sinir, stres, sarılık, guatr, astım gibi hastalıklara iyi geldiğini, çocuklarda da diş çıkarmaya yardımcı olduğunu söyledi.