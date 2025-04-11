Sinir ve stresi azaltıp, astım gibi hastalıklara iyi geliyor

GENELLİKLE ÇOCUKLU AİLELER TERCİH EDİYOR

Daha çok çocuklu ailelerin bu taştan ürünleri talep ettiğini ifade eden Sapmaz, "Bebekte diş çıkarmaya yardımcı oluyor. Sarılık hastalığına iyi geliyor. Biz yetişkinler belki faydasını görmüyoruz ama çocuklarda daha etkili oluyor'' dedi.