Sinop'ta ağlara takıldı! Görenler şaştı kaldı, kilosu 250 liradan satılıyor: Kafa kısmından çorba yapılıyor
Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağına takılan 3 buçuk kilogram ağırlığındaki fener balığı ilgi çekti. Türk mutfağında pek yeri olmayan fener balığı, kilosu 250 liradan satışa sunuldu.
Karadeniz'in Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına, 3 buçuk kilogram ağırlığında fener balığı takıldı. Genellikle Akdeniz ve Ege Denizi'nde rastlanan balığın Karadeniz'de ağa takılması balıkçıları şaşırttı.