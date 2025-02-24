Size gerçekten uygun biri mi? 7 işaret uzak durmanızı söylüyor
Zaman geçirdiğimiz insanlar gerçekten nasıl hissettiğimizi etkileyebilir. Bazı ilişkiler bizi mutlu eder ve büyümemize yardımcı olurken, diğerleri bizi stresli ve mutsuz hissettirir. Bazen, birinin bizim için iyi olmadığına dair işaretleri görmek kolay değildir, ancak zamanla, eylemleri bizi yıpratabilir. Bir ilişki hakkında huzursuzluk hissettiyseniz, dikkat etmeniz gereken 7 işaret.
1- SINIRLARINIZA SAYGI DUYMUYORLAR
Sağlıklı ilişkiler ister arkadaşlarınızla, ister ailenizle veya bir partnerle olsun karşılıklı saygı üzerine kuruludur. Eğer biri sınırlarınızı zorlamaya devam ediyorsa, hayır dediğiniz için suçlu hissetmenize neden oluyorsa veya hislerinizi görmezden geliyorsa, bu ihtiyaçlarınıza saygı duymadıklarının bir işaretidir. Sizi rahatsız olduğunuz şeyleri yapmaya zorlayabilir veya alan ve mahremiyet taleplerinizi reddedebilirler. Zamanla, bu sizi güçsüz ve duygusal olarak bitkin hissettirebilir.