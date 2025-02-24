Size gerçekten uygun biri mi? 7 işaret uzak durmanızı söylüyor

Zaman geçirdiğimiz insanlar gerçekten nasıl hissettiğimizi etkileyebilir. Bazı ilişkiler bizi mutlu eder ve büyümemize yardımcı olurken, diğerleri bizi stresli ve mutsuz hissettirir. Bazen, birinin bizim için iyi olmadığına dair işaretleri görmek kolay değildir, ancak zamanla, eylemleri bizi yıpratabilir. Bir ilişki hakkında huzursuzluk hissettiyseniz, dikkat etmeniz gereken 7 işaret.

Size gerçekten uygun biri mi? 7 işaret uzak durmanızı söylüyor - 1

1- SINIRLARINIZA SAYGI DUYMUYORLAR

Sağlıklı ilişkiler ister arkadaşlarınızla, ister ailenizle veya bir partnerle olsun karşılıklı saygı üzerine kuruludur. Eğer biri sınırlarınızı zorlamaya devam ediyorsa, hayır dediğiniz için suçlu hissetmenize neden oluyorsa veya hislerinizi görmezden geliyorsa, bu ihtiyaçlarınıza saygı duymadıklarının bir işaretidir. Sizi rahatsız olduğunuz şeyleri yapmaya zorlayabilir veya alan ve mahremiyet taleplerinizi reddedebilirler. Zamanla, bu sizi güçsüz ve duygusal olarak bitkin hissettirebilir.

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Size gerçekten uygun biri mi? 7 işaret uzak durmanızı söylüyor - 2

2- KENDİNİZİ BİTKİN VE KAYGILI HİSSETMEK

Birisiyle vakit geçirdikten sonra nasıl hissettiğinize dikkat edin. Eğer sürekli olarak yorgun, stresli veya gergin hissediyorsanız, bunun sebebi onların varlığının duygusal olarak yorucu olması olabilir. İyi bir ilişki size rahatlık sağlamalı, sizi zihinsel ve fiziksel olarak bitkin hissettirmemelidir. Eğer onların etrafında olmak bir neşeden çok bir yük gibi geliyorsa, bu bir uyarı işaretidir.


Size gerçekten uygun biri mi? 7 işaret uzak durmanızı söylüyor - 3

3- DUYGULARIN GÖRMEZDEN GELİNMESİ

Şefkatli bir insan duygularınızı ciddiye alır ve nasıl hissettiğinizi anlamaya çalışır. Eğer biri size düzenli olarak "çok hassas" olduğunuzu, "aşırı tepki verdiğinizi" veya duygularınızın geçerli olmadığını söylerse, sizi desteklemek yerine ihtiyaçlarınızı göz ardı ediyor demektir. Bu, kendi duygularınızı sorgulamanıza ve uzun vadede zararlı olan kendinizden şüphe etmenize yol açabilir.

Size gerçekten uygun biri mi? 7 işaret uzak durmanızı söylüyor - 4

4- SÜREKLİ ELEŞTİRME

Yapıcı geri bildirimler büyümemize yardımcı olabilir, ancak birileri destek veya cesaretlendirme sunmadan sürekli olarak kusurlarınızı işaret ediyorsa, bu özgüveninize zarar verebilir. Eğer sizi asla yeterince iyi olmadığınızı hissettiriyorlarsa, sürekli olarak seçimlerinizi yargılıyorlarsa veya şaka kisvesi altında alaycı veya kötü niyetli yorumlar yapıyorlarsa, bu size gerçekten saygı duymadıklarının veya sizi takdir etmediklerinin bir işareti olabilir.


Size gerçekten uygun biri mi? 7 işaret uzak durmanızı söylüyor - 5

5- İHTİYAÇLARI OLDUĞUNDA ARARLAR

Güçlü bir ilişki, alıp vermeye dayanır. Eğer biri yalnızca yardıma, paraya veya duygusal desteğe ihtiyaç duyduğunda sizi arar, mesaj atar veya sizinle vakit geçirirse ancak siz ihtiyaç duyduğunuzda ortadan kaybolursa, sizden faydalanıyordur. Gerçek bir arkadaş veya eş, sadece kendileri için uygun olduğunda değil, hem iyi hem de kötü zamanlarda yanınızdadır.


Size gerçekten uygun biri mi? 7 işaret uzak durmanızı söylüyor - 6

6- OLUMSUZLUKLA SİZİ YIPRATABİLİR

Birisi sürekli drama, dedikodu veya tartışmalara kapılmışsa, olumsuzlukları sizi yıpratmaya başlayabilir. Sürekli kaosun içinde olmak yorucu olabilir ve bundan beslenen insanlar genellikle başkalarını da kendi sorunlarına çekerler. İyi bir ilişki size stres ve karışıklık değil, huzur ve destek getirmelidir.


Size gerçekten uygun biri mi? 7 işaret uzak durmanızı söylüyor - 7

7- KENDİNİZDEN ŞÜPHE ETMENİZE NEDEN OLURLAR

Sizi gerçekten önemseyen insanlar sizi yıkmak yerine, sizi yüceltmelidir. Eğer birileri sizi sık sık güvensiz hissettiriyorsa, kararlarınızdan şüphe ediyorsa veya kendi değerinizi sorgulamanıza neden oluyorsa, hayatınızda olumlu bir etkisi yoktur. Zamanla, bu durum öz saygınız ve duygusal sağlığınız üzerinde ciddi bir etki yaratabilir.

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