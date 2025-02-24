Size gerçekten uygun biri mi? 7 işaret uzak durmanızı söylüyor

2- KENDİNİZİ BİTKİN VE KAYGILI HİSSETMEK

Birisiyle vakit geçirdikten sonra nasıl hissettiğinize dikkat edin. Eğer sürekli olarak yorgun, stresli veya gergin hissediyorsanız, bunun sebebi onların varlığının duygusal olarak yorucu olması olabilir. İyi bir ilişki size rahatlık sağlamalı, sizi zihinsel ve fiziksel olarak bitkin hissettirmemelidir. Eğer onların etrafında olmak bir neşeden çok bir yük gibi geliyorsa, bu bir uyarı işaretidir.





