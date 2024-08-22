Sol elini kullananlar daha mı zeki? Dünyanın en ünlü solakları ve başarıları

Ancak, bazı araştırmalar solak bireylerin belirli bilişsel becerilerde ve düşünme tarzlarında farklılık gösterebileceğini ortaya koymuş olabilir.

Yaratıcılık ve problem çözme becerileri açısından bazı çalışmalar solakların avantajlı olabileceğini belirtse de, bu bulgular genel zekâ farklarını kesin olarak göstermemektedir. Zekâ, genetik, çevresel etmenler ve bireysel deneyimlerin karmaşık bir etkileşimiyle şekillenir.

Solak insanlar nüfusun genelinde yüzde 10’luk bir azınlık iken, beceri ve zekaları ile bu oranın üzerinde bir performans gösteriyor... işte başarıları ile gündem olmuş ünlü solaklar.