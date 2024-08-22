Sol elini kullananlar daha mı zeki? Dünyanın en ünlü solakları ve başarıları

Son yıllarda yapılan araştırmalar, solakların bazı bilişsel yeteneklerde sağlaklardan farklılık gösterebileceğini ortaya koydu. Ancak, bu farklılıkların zekâ düzeyini etkileyip etkilemediği konusunda bilim dünyasında henüz net bir görüş birliği yok. Ancak solak insanlar nüfusun genelinde yüzde 10’luk bir azınlık iken, beceri ve zekaları ile bu oranın üzerinde bir performans gösteriyor. İşte solaklarla ilgili bilinmesi gerekenler...

Sol elini kullananlar daha mı zeki? Dünyanın en ünlü solakları ve başarıları - 1

Solakların zekâ düzeyinin sağlaklardan farklı olup olmadığı sorusu, oldukça karmaşık bir konu.

Bilimsel araştırmalar, solakların ve sağlakların bilişsel yetenekleri ve zekâları arasında genel bir fark olduğunu kesin olarak kanıtlamış değil.

N-LIFE HABERLERİ

Sol elini kullananlar daha mı zeki? Dünyanın en ünlü solakları ve başarıları - 2

Ancak, bazı araştırmalar solak bireylerin belirli bilişsel becerilerde ve düşünme tarzlarında farklılık gösterebileceğini ortaya koymuş olabilir. 

Yaratıcılık ve problem çözme becerileri açısından bazı çalışmalar solakların avantajlı olabileceğini belirtse de, bu bulgular genel zekâ farklarını kesin olarak göstermemektedir. Zekâ, genetik, çevresel etmenler ve bireysel deneyimlerin karmaşık bir etkileşimiyle şekillenir.

Solak insanlar nüfusun genelinde yüzde 10’luk bir azınlık iken, beceri ve zekaları ile bu oranın üzerinde bir performans gösteriyor... işte başarıları ile gündem olmuş ünlü solaklar. 

Sol elini kullananlar daha mı zeki? Dünyanın en ünlü solakları ve başarıları - 3

DÜNYA ZENGİNLER LİSTESİNDE ORANLARI DAHA FAZLA

Solakların zekasını nakde çevirme konusunda sağ elini kullananlara göre daha başarılı olduğu bugün bilinen bir gerçek. Microsoft'un sahibi Bill Gates ve Apple'ın kurucusu Steve Jobs ile dünyanın en ünlü televizyoncusu sayılan Oprah Winfrey de birer solak. Dünya zenginler listesindeki solakların oranı genel nüfustaki solak oranından 2,5 kat fazla.

Sol elini kullananlar daha mı zeki? Dünyanın en ünlü solakları ve başarıları - 4

SPORDA ÇOK BAŞARILI

Solakların sporda daha başarılı olduğu artık olimpik anlamda kabul edilen bir gerçek. Örneğin, ünlü eskrim şampiyonu Race Imboden, olimpiyatlarında 198 sağlak arasından sıyrılarak şampiyon oldu.

Dünya futbolunda da en yetenekli ve pahalı yıldızlar Pele, Maradona, Messi gibi ismlerin sol ayaklı olduğunu bilemeyen yok. Amerika'da beyzbol oyuncularının en değerlisi olan atıcıların yüzde 25'i solak. En çok kazanan 10 atıcının ise 6’sı solak.

22 Grand Slam şampiyonluğuna ulaşarak tenis tarihinin en büyük oyuncularından biri olmuştur Rafael Nadal'da ünlü solaklar arasında.

Sol elini kullananlar daha mı zeki? Dünyanın en ünlü solakları ve başarıları - 5

SOLAKLAR GÜZEL VE YAKIŞIKLIDIR!

Ünlüler cephesinde de solak olmanın başka bir güzelliği var.  Oyunculuğu ve güzelliği ile altın çağını yaşayan Jennifer Lawrence bir solak. Dünyanın en güzel kadınlarından Scarlett Johansonn, Nicole Kidman, Angelina Jolie, Julia Roberts ve Tina Fey gibi isimlerde solaklar arasında yer alıyor. Hollywood'un ünlü erkekleri arasında da solaklar baş köşede. Jim Carrey, Tom Cruise, Charlie Chaplin, Robert De Niro, Morgan Freeman ilk akla gelenler.

Sol elini kullananlar daha mı zeki? Dünyanın en ünlü solakları ve başarıları - 6

MÜZİKTE BİRER DAHİLER

Solaklar aynı zamanda müzik dünyasını da büyük başarılara imza attı. Kendileri için özel enstrümanlar üretilen solak sanatçılar arasında Jimi Hendrix Kurt Cobain, Paul McCartney, Justin Bieber, Eminem, Ricky Martin, Sting gibi isimlar yer alıyor.

Sol elini kullananlar daha mı zeki? Dünyanın en ünlü solakları ve başarıları - 7

DÜNYA LİDERLERİ DE SOLAK

Solakların farklı sosyal zekası ve yaratıcı özellikleri siyaset alanında da kendini gösteriyor. ABD tarihindeki başkanların bir çoğu solaktı. ABD başkanları arasında solakların oranı yüzde 23’ün üzerinde. Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush  Gerald Ford ve Harry Trumanen ünlü solak başkanlar olarak tarihe damga vurdu. İngiltere’de de iki dönem başbakanlık yapanlık yapan David Cameron da solak.

Sol elini kullananlar daha mı zeki? Dünyanın en ünlü solakları ve başarıları - 8

DİĞER ÖNEMLİ İSİMLER

Albert Einstein, Mozart, Beethoven, Napolyon Bonapart, Leonardo da Vinci, Sezar, Josh Holloway, Fidel Castro, Michelangelo, Isaac Newton, Picasso, Marilyn Monroe, Muhammed Ali Clay, Mark Twain, Ronald Reagan, Bob Dylan, Benjamin Franklin, John F. Kennedy

DAHA FAZLA GÖSTER