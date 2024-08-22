Sol elini kullananlar daha mı zeki? Dünyanın en ünlü solakları ve başarıları
Son yıllarda yapılan araştırmalar, solakların bazı bilişsel yeteneklerde sağlaklardan farklılık gösterebileceğini ortaya koydu. Ancak, bu farklılıkların zekâ düzeyini etkileyip etkilemediği konusunda bilim dünyasında henüz net bir görüş birliği yok. Ancak solak insanlar nüfusun genelinde yüzde 10’luk bir azınlık iken, beceri ve zekaları ile bu oranın üzerinde bir performans gösteriyor. İşte solaklarla ilgili bilinmesi gerekenler...
Solakların zekâ düzeyinin sağlaklardan farklı olup olmadığı sorusu, oldukça karmaşık bir konu.
Bilimsel araştırmalar, solakların ve sağlakların bilişsel yetenekleri ve zekâları arasında genel bir fark olduğunu kesin olarak kanıtlamış değil.