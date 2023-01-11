Sonradan pişman olmamak için 20’li yaşlarda yapmanız gerekenler

2013'te yaptığı Ted Konuşması ile hatırlanan klinik psikolog Meg Jay'e göre, 20’li yaşlarınız hızla geçebilir, ancak bu yıllar hayatınızın en önemli ve dönüştürücü yıllarıdır.



Ted Konuşması’nda Jay, "Beyin, yetişkinlik için kendini yeniden düzenlerken, 20'li yaşlarınızda ikinci ve son büyüme hamlesini sonlandırıyor" dedi ve ekledi:



"Bu, kendinizle ilgili değiştirmek istediğiniz her ne ise, şimdi onu değiştirme zamanı olduğu anlamına geliyor."



Jay ayrıca 20’li yaşların kişiliğinizi, eğitiminizi, ilişkilerinizi ve kariyerinizi geliştirmek için en önemli zamanlar olduğunu belirtti.



Business Insider, ünlü sosyal medya platformları Quora ve Reddit başlıklarını taradı ve gençliğinizi en üst düzeye çıkarmakla ilgili en çarpıcı ipuçlarından bazılarını vurguladı. İşte 40’lı yaşlarınıza geldiğinizde pişman olmamanız için 20’lerinizde yapmanız gerekenler...