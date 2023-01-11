Sonradan pişman olmamak için 20’li yaşlarda yapmanız gerekenler

2013'te yaptığı Ted Konuşması ile hatırlanan klinik psikolog Meg Jay'e göre, 20’li yaşlarınız hızla geçebilir, ancak bu yıllar hayatınızın en önemli ve dönüştürücü yıllarıdır.
Ted Konuşması’nda Jay, "Beyin, yetişkinlik için kendini yeniden düzenlerken, 20'li yaşlarınızda ikinci ve son büyüme hamlesini sonlandırıyor" dedi ve ekledi:
"Bu, kendinizle ilgili değiştirmek istediğiniz her ne ise, şimdi onu değiştirme zamanı olduğu anlamına geliyor."
Jay ayrıca 20’li yaşların kişiliğinizi, eğitiminizi, ilişkilerinizi ve kariyerinizi geliştirmek için en önemli zamanlar olduğunu belirtti.
Business Insider, ünlü sosyal medya platformları Quora ve Reddit başlıklarını taradı ve gençliğinizi en üst düzeye çıkarmakla ilgili en çarpıcı ipuçlarından bazılarını vurguladı. İşte 40’lı yaşlarınıza geldiğinizde pişman olmamanız için 20’lerinizde yapmanız gerekenler...
Bunun bir diğer anlamı, kendinize biraz şefkat göstermeniz. Bilim insanları bunun sizi daha başarılı yapabileceğini söylüyor, çünkü yanlış adımlarınız için kendinize kızmak yerine onlardan ders alabilirsiniz.
Bu beceriyi şimdi, kariyerinizin başındayken edinmek en iyisidir. Bu şekilde, sizin için gerçekten önemli olan insanlara ve deneyimlere öncelik verebilirsiniz.
Çok geç olmadan risk alın ve yapmak istediklerinizi gerçekleştirin. Örneğin Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, bu özelliğiyle ünlüdür. Bezos, "100 defasında da kazanma şansınız yüzde 10 olsa da her seferinde bir şans vermelisiniz" demişti.
Başka bir şehirde ya da ülkede hayatı deneyimlemek veya işinizi küçük ölçekte kurmayı hayal ediyorsanız endişelerinize yenik düşmeyin ve deneyin. Eğer işe yaramazsa, her zaman tekrar deneyebilirsiniz.
Michael Phelps'in biraz garip görünen vücut tipine sahip olması onu oldukça kötü bir koşucu ve dansçı yaptı, ama aynı zamanda dünya şampiyonu olabilecek kadar iyi bir yüzücü olmasını sağladı.
Kariyerinizin başlarında müzakere etmeyi öğrenmek oldukça önemli. Başlangıç maaşınız için pazarlık yapmak, birkaç yılda bir veya yeni bir işe başladığınızda görüşmeye devam etmek, ömür boyu kazancınızda binlerce liralık kazanç anlamına gelebilir.
Geçmiş başarısızlıklar yüzünden kendinize durmaksızın kızmak, olanları değiştirmeyecek. Sadece bu kadar çok öfkeden dolayı acı çekmenize neden olacak. Olduğunuz kişiye sahip çıkın ki o öfke sizi ele geçirmesin.
Sosyal medyaya bakınca arkadaşlarınız mutlu evlilik yapıyor, çocuk sahibi oluyor ve lüks bir hayat yaşıyorsa, bunların eksikliğiyle kendinizi hırpalamak kolay geliyor olabilir. Oysa her birimiz farklıyız ve kendi hayatımızı yaşıyoruz.
Araştırmalar, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmanın anlamsız olduğunu gösteriyor. Çünkü dışarıdan bakıldığında insanlar gerçekte olduklarından çok daha mutlu ve daha az dertli görünebilirler. Her gördüğünüze inanmayın!
Üniversiteye gittiniz ve bir meslek sahibi oldunuz. Sonra o mesleği yapmaya başladığınızda kendinizi mutlu hissetmiyorsanız değişimden korkmayın. Sırf faturalarınızı ödeyebildiğiniz için sevmediğiniz bir işi sürdürüyorsanız, mutluluğu yakalayamazsınız.
Borç biriktirmeye meyilliyseniz sadece nakit parayla alışveriş yapmaya çalışın, kredi ve banka kartlarını kullanmayı tamamen bırakın.
Kişisel hayatınız ya da iş hayatınızda ihtiyacınız olan son şey, kolayca kaçınılabilecek önemsiz veya aptalca bir şey yüzünden birinin sizin için "Onu boşver" demesidir.
İş veya kariyer değiştirseniz bile bir şekilde eski patronunuz ve iş arkadaşlarınızla tekrar karşılaşma şansınız her zaman var. İnsanlarla ayrılırken bile ilişkinizi elinizden geldiğince iyi seviyede bırakın.
30'lu yaşların 20'li yaşlardan daha eğlenceli olabileceğini unutmayın. Bunun nedeni, geçmişe deneyimler ışığında bakabilmek, yapmak istediklerinizi dengelemek ve daha fazla zevk aldığınız şeyleri fark edebilmek olabilir.
Sizi olduğunuz kişiden daha zayıf hissettiren biriyle zamanınızı harcamayın. Unutmayın, o hiçbir zaman daya iyiye doğru değişmeyeceği gibi, sizin daha kötüye doğru evrilmenize yol açacaktır.
Gençken kilonuzu kontrol etmek genellikle daha kolaydır çünkü yaşlandıkça daha az aktif olma eğilimindeyiz. Dahası, yaşlandıkça vücudumuzun beslenme ihtiyaçlarına daha az uyum sağlayabiliriz.
Başkalarına ayak uydurmak ve insanları etkilemek için pahalı şeyler alma döngüsüne kapılmayın. 20'li yaşlarındaki insanlar her şeyi hemen şimdi istiyor gibi görünür. Bu tuzağa düşmeyin.
Geçici bir haz olan alışveriş çılgınlığını ertelemek ve bu parayı sonrası için biriktirmek, sizi ileride maddi olarak rahat bir pozisyona getirebilir.
Yakın arkadaşlık kurabileceğiniz insanlarla ilişkilerinizi geliştirin. Bununla birlikte, bazı arkadaşlıkları bitirmekten korkmayın. Sadece iyi gün dostları, zaman ayırmaya değmez. Gerçekten önemli olanlara sadık kalın ve zamanınızı onlarla geçirin.
Yapmanız gerektiğini düşündüğünüz için 20'li yaşlarınıza her şeyi sıkıştırmak için acele etmeyin. Sadece ne istiyorsanız onu yapın.