Sorumlu hissetmeyi bırakmanız gereken 7 şey

Kendi sağlığınız çin sorumluluk almak ve neyi kontrol edebileceğinizi ve neyi kontrol edemeyeceğinizi anlamak, daha huzurlu ve güçlendirilmiş bir hayat yaratmanıza yardımcı olacaktır.

Bu yüzden, sınırlar koymaktan çekinmeyin. Unutmayın, bunu yapmak gerçekten orada olması gereken insanları asla uzaklaştırmaz, sadece sizi tüketenleri uzaklaştırır.