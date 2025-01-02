Sorunların yüzde 99'unu çözmenin yolu: Hayatınızı değiştirecek 8 alışkanlık

İKİNCİ BİR GELİR KAYNAĞI ELDE EDİN

Kazandığınız parayla yetiniyor olsanız da, günümüzün belirsiz ekonomisinde yalnızca bir gelir kaynağına güvenmek riskli olabilir. Serbest çalışma, yatırım veya yan iş gibi ikinci bir gelir akışına sahip olmak, uzun vadede finansal güvenlik sağlar ve finansal stresi uzak tutar. Size gönül rahatlığı sağlamanın yanı sıra, daha fazla tasarruf etme, borçları daha hızlı ödeme ve ev satın alma veya seyahat etme gibi yaşam hedeflerine ulaşma fırsatları da açabilir.