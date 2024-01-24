Sosyal medyadaki gizli tehlike: Mükemmel an sendromu
Sosyal medyanın da etkisiyle yaşadıkları deneyimlerin beklentilerini karşılamaması nedeniyle pek çok insan "mükemmel an sendromu" ile karşı karşıya. Bu sendrom, yaşamımız yüksek beklentilerimizi karşılamadığında ortaya çıkan ve hayal kırıklığı hissine neden olan oldukça popüler bir kavram.
HAYAL KIRIKLIĞI HİSSİ
Olaylar, partiler, tatiller gibi yaşamsal deneyimlerimiz yüksek beklentilerimizi karşılamadığında ortaya çıkan hayal kırıklığı hissi "mükemmel an sendromu"nu oluşturur.
Bu sendromdan muzdarip olanlar yanmayan pasta mumları, bulutlu gökyüzü ve zayıf parti dekorasyonları gibi olumsuz ayrıntılara odaklanma eğilimindedir.
Genellikle kendilerini tatminsiz hissederler ve anın tadını çıkarmakta zorlanırlar.