Sosyal medyadaki gizli tehlike: Mükemmel an sendromu

"KARAMSARLIK FABRİKASI"

Bu sendrom kendimizi yorgun ve dengesiz hissetmemize ya da daha fazla sosyal etkileşim için insanlarla bağlantı kurmamıza neden oluyor.

Uzmanlar bu sendromun bir tür "karamsarlık fabrikası" olduğunu çünkü ulaşılamaz mükemmel anı asla deneyimlemediğimiz için zihnimizin olumsuzluğa alıştığı bir kısır döngü yarattığını söylüyor.