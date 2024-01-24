Sosyal medyadaki gizli tehlike: Mükemmel an sendromu

Sosyal medyanın da etkisiyle yaşadıkları deneyimlerin beklentilerini karşılamaması nedeniyle pek çok insan "mükemmel an sendromu" ile karşı karşıya. Bu sendrom, yaşamımız yüksek beklentilerimizi karşılamadığında ortaya çıkan ve hayal kırıklığı hissine neden olan oldukça popüler bir kavram.

Sosyal medyadaki gizli tehlike: Mükemmel an sendromu - 1

HAYAL KIRIKLIĞI HİSSİ

Olaylar, partiler, tatiller gibi yaşamsal deneyimlerimiz yüksek beklentilerimizi karşılamadığında ortaya çıkan hayal kırıklığı hissi "mükemmel an sendromu"nu oluşturur.

Bu sendromdan muzdarip olanlar yanmayan pasta mumları, bulutlu gökyüzü ve zayıf parti dekorasyonları gibi olumsuz ayrıntılara odaklanma eğilimindedir.

Genellikle kendilerini tatminsiz hissederler ve anın tadını çıkarmakta zorlanırlar.

N-LIFE HABERLERİ

Sosyal medyadaki gizli tehlike: Mükemmel an sendromu - 2

GÖRDÜĞÜMÜZÜ YAŞAMAK İSTİYORUZ

"Mükemmel an sendromu" çok çeşitli faktörlerle ilişkili olabilir ancak asıl faktör, sosyal medyanın zihnimizi güzel yerlerin, imrenilecek anların ve duygusal açıdan yoğun deneyimlerin görüntüleri ile doldurmasıdır.

Tekrar tekrar gördüğümüz bu paylaşımlar bize, bizimkinden çok farklı bir gerçekliği (ya da sözde gerçekliği) gösteriyor. Bu da bizde o resimlerde gördüğümüz hayatları yaşama isteği uyandırıyor.

Sosyal medyadaki gizli tehlike: Mükemmel an sendromu - 3

"MÜKEMMEL HAYATLAR" ETKİLİYOR

Böyle zamanlarda karşılaştırmanın zihinsel sağlığa yönelik büyük bir tehdit olduğu sıklıkla dile getirilir.

Instagram ve TikTok gibi platformlarda tasvir edilen mükemmel görünen hayatlardan etkilenmemek neredeyse imkansız. Ancak karşılaştırma yaptığımız zaman kendi hayatlarımız sıkıcı ve boş görünebilir.

Uzmanlara göre bunun nedeni kültürümüzde mutluluğu sevildiğini hissetmek, güzel bir kahkaha atmak veya sadece kendimizle barışık olmak gibi içsel şeyler yerine dış faktörlerle ilişkilendirme eğiliminde olmamız.

Sosyal medyadaki gizli tehlike: Mükemmel an sendromu - 4

MÜKEMMEL AN SENDROMUNUN ETKİLERİ

Uzmanlar sürekli hayal kırıklığı hissedenlerin ruh sağlığının ciddi şekilde etkilediğini belirtiyor. Bu kişiler çoğunlukla arzu ettikleri mükemmel hayatlara sahip olmadıkları için kendilerini suçluyorlar.

Bu gerçekleştiğinde mükemmel anın peşinde koşmak, kendine zarar vermeye yol açabilecek "aşağılık" duygusunu besliyor.

Çoğu zaman her anın mükemmel halini planlamaktan doğan kronik stres sorunları da ortaya çıkabiliyor.

Sosyal medyadaki gizli tehlike: Mükemmel an sendromu - 5

"KARAMSARLIK FABRİKASI"

Bu sendrom kendimizi yorgun ve dengesiz hissetmemize ya da daha fazla sosyal etkileşim için insanlarla bağlantı kurmamıza neden oluyor.

Uzmanlar bu sendromun bir tür "karamsarlık fabrikası" olduğunu çünkü ulaşılamaz mükemmel anı asla deneyimlemediğimiz için zihnimizin olumsuzluğa alıştığı bir kısır döngü yarattığını söylüyor.

Sosyal medyadaki gizli tehlike: Mükemmel an sendromu - 6

NASIL BAŞA ÇIKARIZ?

Bu duyguyu yenmek için işe sosyal medya kullanımını azaltarak başlayın çünkü ustaca hazırlanmış mükemmel durumlara sürekli maruz kalmak boşluk hissini güçlendiriyor.

Dinlenme, boş zaman geçirme, bol bol gülme ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayan günlük alışkanlıklar ayrıca yardımcı olabilir.

Sosyal medyadaki gizli tehlike: Mükemmel an sendromu - 7

Ayrıca yoga, meditasyon ve spor gibi zihinsel sağlık aktiviteleri, dış etkenlerden bağımsız olarak olumlu bir ruh halinin korunmasına yardımcı olabilir.

Pek çok araştırma, farkındalık kazanmanın bu hislerle daha iyi başa çıkmamıza yardımcı olabileceğini kanıtlıyor.

Şimdiki zamana odaklanarak, ne olabileceğine takılmadan, onu takdir edebilmek "mükemmel an" arayışını durdurmakta önemli rol oynuyor.

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