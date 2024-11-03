Sosyal medyada gündem olan Çinlinin yol kenarında zurna çalma nedeni ortaya çıktı
Sürücülerin, yol kenarındaki boş arazide zurna çalan Çinli bir adamı kayda aldığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Çinli zurnacı, neden boş bir arazide zurna çaldığını açıkladı.
Tekirdağ'da sürücüler, yol kenarındaki boş bir arazide zurna çalan Çinli bir adamla karşılaşıp bu anları kayda aldı. Bu sıra dışı olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Çinli Zurnacı Tao Jıanwaı'nin neden boş bir alanda zurna çaldığı da ortaya çıktı.