Sosyal medyada gündem olan Çinlinin yol kenarında zurna çalma nedeni ortaya çıktı

Sürücülerin, yol kenarındaki boş arazide zurna çalan Çinli bir adamı kayda aldığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Çinli zurnacı, neden boş bir arazide zurna çaldığını açıkladı.

Sosyal medyada gündem olan Çinlinin yol kenarında zurna çalma nedeni ortaya çıktı - 1

Tekirdağ'da sürücüler, yol kenarındaki boş bir arazide zurna çalan Çinli bir adamla karşılaşıp bu anları kayda aldı. Bu sıra dışı olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Çinli Zurnacı Tao Jıanwaı'nin neden boş bir alanda zurna çaldığı da ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Sosyal medyada gündem olan Çinlinin yol kenarında zurna çalma nedeni ortaya çıktı - 2

EN BÜYÜK HOBİSİ ZURNA ÇALMAK

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde zaman zaman boş arazide zurna çalarken görüntülendikten sonra gündem olan Çinli Zurnacı Tao Jıanwaı yaptığı açıklamada, zurna çalmanın en büyük hobisi olduğunu ve şehirden uzakta kimseyi rahatsız etmeden bu sanatını icra etmeye çalıştığını belirtti.

Sosyal medyada gündem olan Çinlinin yol kenarında zurna çalma nedeni ortaya çıktı - 3

''FABRİKADA MÜHENDİS OLARAK ÇALIŞIYORUM''

Kapaklı ilçesinde bulunma sebebini de açıklayan Çinli Zurnacı Tao Jıanwaı, “Kapaklı ilçesinde bulunan bir fabrikada makine mühendisi olarak çalışıyorum. Kapaklı'da bir adreste ikamet ediyorum. Zurna çalmayı çok seviyorum, müzik benim hobim. İnsanları rahatsız etmeden şehirden uzak yerlerde bu hobimi gerçekleştiriyorum” dedi.

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