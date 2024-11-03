Sosyal medyada gündem olan Çinlinin yol kenarında zurna çalma nedeni ortaya çıktı

Tekirdağ'da sürücüler, yol kenarındaki boş bir arazide zurna çalan Çinli bir adamla karşılaşıp bu anları kayda aldı. Bu sıra dışı olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Çinli Zurnacı Tao Jıanwaı'nin neden boş bir alanda zurna çaldığı da ortaya çıktı.



