Sosyal medyadan para kazanma yöntemleri

TIKTOK

Hayatımıza hızlı bir giriş yapan TikTok, para kazanılabilen popüler uygulamalar arasında yer alıyor. Bu uygulamadan para kazanma yöntemleri ise şöyle: E-ticaret, sponsorluklar, trafiğinizi YouTube’a yönlendirmek, canlı yayın yapmak ve diğer sosyal medya hesaplarınızı büyütmek.

TikTok’ta bazı videolarınızı ürün tanıtımları için kullanabilirsiniz. İzleyicilerinizi, profilinize bağlantı ekleyerek e-ticaret mağazanıza yönlendirebilirsiniz. Sponsorluklardan para kazanabilmek için, 50 bin takipçinin üzerinde olmanız gerekiyor. Sponsor bulduktan sonra, markaların ürünlerine videolarınızda yer vererek para kazanabiliyorsunuz. Öte yandan, markalar, buradaki işbirlikleri için öncelikle fenomenleri tercih ediyor. Uygulamada, videolarınız izlendikçe para kazanamıyorsunuz ancak TikTok’taki trafiğinizi YouTube kanalınıza yönlendirerek, reklamlardan gelir elde edebilirsiniz.

Öte yandan, yine 50 binden fazla takipçisi olan kullanıcılar, canlı yayınlarını izleyen kullanıcılardan para kazanabiliyor. İzleyiciler, parayla satın aldıkları beğenileri ve ifadeleri (emojileri) canlı yayın sırasında size gönderirse, bunun belirli bir kısmını siz kazanıyorsunuz. Ayrıca uygulamada yüksek takipçi sayısına ulaşırsanız, takipçilerinizi diğer sosyal medya hesaplarınıza yönlendirerek bu hesaplar üzerinden de para kazanmanız mümkün. Özellikle Instagram’a yönelik reklamlar son dönemin en yüksek rakamlarına ulaşmış durumda.