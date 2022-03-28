Sosyal medyadan para kazanma yöntemleri

Haberler - ntv.com.tr | 28.03.2022 - 14:43 - Son Güncelleme : 28.03.2022 - 14:45
Sosyal medya, günümüzde önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Durum böyle olunca, bazı kullanıcılar sosyal medyayı ek gelir elde etmek için kullanmaya başladı, hatta bazıları bunu tamamen bir meslek gibi görerek, kendi mesleklerini bıraktı. Sosyal medyadan büyük paralar kazanılması, birçok kişinin ilgisini çekerek akıllara, “Nasıl para kazanıyorlar?” sorusunu getirdi. Siz de sosyal medyada hangi mecralardan ve nasıl para kazanıldığını merak ediyorsanız, haberimize göz atmayı unutmayın. Çünkü Instagram, YouTube, Twitch ve TikTok’tan nasıl para kazanıldığını sizin için sıraladık…
Fotoğraf ve anlık ileti paylaşımı için kullanılan Instagram, markalar için maliyeti düşük, ulaştığı kitle açısından önemli bir pazarlama kanalına dönüştü.
Durum böyle olunca, markalar, çok takipçili Instagram hesaplarını kullanarak, kendi marka kimliklerini ve ürünlerini tanıtmaya başladı.
Özellikle son zamanlarda sosyal medyada, markaların tanıtımı için önemli prodüksiyonlarla hazırlanan paylaşımlar görüyoruz. Markalar, markanın tanıtımı için ayırdıkları bütçelerinin büyük bir kısmını fenomen dediğimiz kişilerle işbirliğine ayırıyor ve bu işbirliğine ayırdığı paranın fazlasını kazanıyor. Bazı markalar, Instagram’dan kampanya yaparak, bazıları da ünlülerin yer aldığı aktif etkinlikler gerçekleştiriyor. Markaların burada en önem verdiği şey, yüksek takipçili hesaplar. Anlaşma yapılan sosyal medya fenomeni ya da ünlü, markayla işbirliği sonrası, belirli bir gönderi (story), fotoğraf ya da video (Reels) hazırlayarak paylaşıyor. Aynı zamanda ürünün linkini gönderisine ekleyerek takipçilerinin ürüne kolayca ulaşmasını sağlıyor ve karşılığında para kazanıyor.
Sosyal medyayla birlikte hayatımıza giren mesleklerden bir diğeri de ‘YouTuber’lık, yani YouTube içerik üreticiliği. Bu kişiler, YouTube’a düzenli bir şekilde videolar yükleyerek para kazanıyor. Bu mecradan para kazanmanın birkaç farklı yolu var. İlk olarak ‘YouTube iş ortağı programı’na üye olarak reklamlardan para kazanmak. Bunun için, öncelikle bin aboneye ve 4 bin saatlik izlenme süresine ulaşmak gerekiyor. Burada önemli olan takipçi sayısı değil, videonun ne kadar izlendiği. Çünkü videoyu izleyen kişi ne kadar çok reklama maruz kalırsa, video sahibi de o kadar para kazanıyor. YouTuber’ların ana gelir kaynağı aynı zamanda ’sponsorlu içerikler’. Yani reklamlardan para kazanamayan kişiler, markalarla işbirliği yaparak yüksek kazançlar elde edebiliyor. Bir diğer para kazaman yöntemi de, ‘katıl butonu’. Bu özellik sayesinde, size ödeme yapan ve abone olan takipçilerinize özel videolar üretebiliyorsunuz. Katıl özelliğini kullanan abonelere özel canlı yayınlar gerçekleştirerek de para kazanmak mümkün. Aynı zamanda, YouTube’da ‘içerik lisanslama’ yaparak para kazanabilirsiniz. İçeriklerinizi lisansladığınız zaman, videolarınızı herkes istediği gibi kullanamıyor. Videonuzun belirli bir kısmını kullanmak için o kişinin size ödeme yapması gerekiyor.
Canlı yayın uygulaması olan ’Twitch’ de takipçilerine yüksek ücretler kazandırıyor. Her türlü oyunun canlı olarak izlendiği sitede, yayıncılar, izleyicilerden bağış alarak para kazanıyor. Aynı zamanda, Twitch’le ortaklık kurarak da bu platformdan para kazanmak mümkün. Bunun için en az 5 bin aboneye ulaşmanız gerekiyor. Sonrasında uygulamaya teklif edeceğiniz ortaklık kabul edilirse, kanalınıza abone butonu ekleniyor. Bu buton eklendikten sonra, kullanıcılar kanalınıza 4 dolar karşılığında abone olursa, uygulama bu ücretin bir kısmını size aktarıyor ve böylelikle para kazanmaya başlıyorsunuz.
Hayatımıza hızlı bir giriş yapan TikTok, para kazanılabilen popüler uygulamalar arasında yer alıyor. Bu uygulamadan para kazanma yöntemleri ise şöyle: E-ticaret, sponsorluklar, trafiğinizi YouTube’a yönlendirmek, canlı yayın yapmak ve diğer sosyal medya hesaplarınızı büyütmek.
TikTok’ta bazı videolarınızı ürün tanıtımları için kullanabilirsiniz. İzleyicilerinizi, profilinize bağlantı ekleyerek e-ticaret mağazanıza yönlendirebilirsiniz. Sponsorluklardan para kazanabilmek için, 50 bin takipçinin üzerinde olmanız gerekiyor. Sponsor bulduktan sonra, markaların ürünlerine videolarınızda yer vererek para kazanabiliyorsunuz. Öte yandan, markalar, buradaki işbirlikleri için öncelikle fenomenleri tercih ediyor. Uygulamada, videolarınız izlendikçe para kazanamıyorsunuz ancak TikTok’taki trafiğinizi YouTube kanalınıza yönlendirerek, reklamlardan gelir elde edebilirsiniz.
Öte yandan, yine 50 binden fazla takipçisi olan kullanıcılar, canlı yayınlarını izleyen kullanıcılardan para kazanabiliyor. İzleyiciler, parayla satın aldıkları beğenileri ve ifadeleri (emojileri) canlı yayın sırasında size gönderirse, bunun belirli bir kısmını siz kazanıyorsunuz. Ayrıca uygulamada yüksek takipçi sayısına ulaşırsanız, takipçilerinizi diğer sosyal medya hesaplarınıza yönlendirerek bu hesaplar üzerinden de para kazanmanız mümkün. Özellikle Instagram’a yönelik reklamlar son dönemin en yüksek rakamlarına ulaşmış durumda.