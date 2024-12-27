Sosyal medyayı ikiye bölen traktör: Önyargıyı kırmak için yaptım
Sivas'ın Kangal ilçesinde çiftçilik yapan Doğukan Turgut, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla traktörünü pembe renge boyayarak modifiye etti. Turgut, pembe renkli traktörünü sosyal medyada paylaşınca sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.
Küçük yaşlardan itibaren çiftçilikle ilgilenen ve okulu bırakarak bu mesleği seçen 24 yaşındaki Doğukan Turgut, bir süredir sosyal medyada tarımla ilgili içerikler üretiyor. Çiftçiliğin önemini ve traktörleri anlatan paylaşımlarıyla dikkat çeken genç çiftçi, bu kez dikkat çeken bir projeyle imza attı. Turgut, kadına şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla traktörünü pembe renge boyayarak modifiye etti.