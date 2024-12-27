Sosyal medyayı ikiye bölen traktör: Önyargıyı kırmak için yaptım

''RENK KONUSUNDA ÇOK ELEŞTİRİ ALDIM''

Doğukan Turgut, traktörün rengini pembeye boyamasının amacının sosyal mesaj vermek olduğunu söyleyerek, “2017 yılında okulu bırakmam sonucunda çiftçiliğe başladım. O günden bu güne kadar işletmemizi elimizden geldiğince büyütmeye çalıştık. 2018 yılında arkadaşlarım traktöre yaptığım modifiye sonucu beni bu işe teşvik ettiler. Traktörlerime modifiye etmeye başladım. Sonra kendimi geliştirdim. Bu traktörün renk konusunda çok eleştiri aldım. Aslında bu konsept traktörüydü. Bu renk aslında bir amaç güdüyor. Bu renge bakarak aldanmayın. Anadolu'da büyüdüğüm için kadınların çok fazla şiddet ya da kötü hayat şartlarında yaşadığını gözlemledim. İnsanların ön yargısını kırmak için böyle bir proje başlattım. Rengi o yüzden seçtim. İnsanlar dikkat çekmek amacıyla bu rengi seçtiğimi düşünse de keza öyle değil. Amacımız sosyal bir mesaj vermekti. Sosyal medya şuan ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım çok beğeniyor bir kısımda beğenmiyor. Beğenmeyenlerin nedeni biraz ön yargılardan dolayı olduğunu düşünüyorum. ‘Erkek adamın traktörü pembe olur mu? ', ‘Pembe erkeğe yakışmaz' gibi yorumlar aldım. Çok dikkat çekti. Şu an 10 milyona yakın izlenme aldı” dedi.