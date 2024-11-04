Sosyopatları anlamanın en hızlı yolu buymuş! Gözleri her şeye ele veriyor
İstismar, genetik yatkınlık ve beyin gelişiminde yaşanan sorunlar nedeniyle ortaya çıkabilen sosyopati, daha çok bakım verenlerin ihmaliyle oluşur. Sosyopatlar, genellikle empati yoksunu ve merhametsiz özellikleriyle bilinir. 28 yaşındaki Avustralyalı model Kanika Batra-Matheson, sosyopatların kendilerini gözleriyle ele verebildiğini iddia etti.
Psychology Today'e göre, sosyopatların en belirgin özellikleri arasında vicdani yönlerinin kuvvetsiz olması yer alıyor. Bu özelliklerini sömürü, manipülasyon, çıkarcılık ve yalan takip ediyor.