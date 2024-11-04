Sosyopatları anlamanın en hızlı yolu buymuş! Gözleri her şeye ele veriyor

Bir sosyopat olarak ruhsuz bakışlara sahip olduğunu söyleyen Matheson, ''İnsanları korkutmamak için daha fazla göz kırpmaya çalışıyorum'' dedi.

Bu konu hakkında daha önce yapılan araştırmalar da, genç modelin açıklamasını destekler nitelikte. Uzmanlar, sosyopatların sağlıklı bir ruh haline sahip olan insanlara kıyasla çok daha az sayıda göz kırptıklarını söylüyor.