Sosyopatları anlamanın en hızlı yolu buymuş! Gözleri her şeye ele veriyor

İstismar, genetik yatkınlık ve beyin gelişiminde yaşanan sorunlar nedeniyle ortaya çıkabilen sosyopati, daha çok bakım verenlerin ihmaliyle oluşur. Sosyopatlar, genellikle empati yoksunu ve merhametsiz özellikleriyle bilinir. 28 yaşındaki Avustralyalı model Kanika Batra-Matheson, sosyopatların kendilerini gözleriyle ele verebildiğini iddia etti.

Sosyopatları anlamanın en hızlı yolu buymuş! Gözleri her şeye ele veriyor - 1

Psychology Today'e göre, sosyopatların en belirgin özellikleri arasında vicdani yönlerinin kuvvetsiz olması yer alıyor. Bu özelliklerini sömürü, manipülasyon, çıkarcılık ve yalan takip ediyor.

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Sosyopatları anlamanın en hızlı yolu buymuş! Gözleri her şeye ele veriyor - 2

''Ben de bir sosyopatım'' diyen 28 yaşındaki Avustralyalı model Kanika Batra-Matheson, sosyopatların kendilerini gözlerden ele verebildiklerini anlattı.

Sosyopatları anlamanın en hızlı yolu buymuş! Gözleri her şeye ele veriyor - 3

Bir sosyopat olarak ruhsuz bakışlara sahip olduğunu söyleyen Matheson, ''İnsanları korkutmamak için daha fazla göz kırpmaya çalışıyorum'' dedi.

Bu konu hakkında daha önce yapılan araştırmalar da, genç modelin açıklamasını destekler nitelikte. Uzmanlar, sosyopatların sağlıklı bir ruh haline sahip olan insanlara kıyasla çok daha az sayıda göz kırptıklarını söylüyor.

Sosyopatları anlamanın en hızlı yolu buymuş! Gözleri her şeye ele veriyor - 4

Sosyopatlar, birilerinin gözüne girme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahiptirler. Yalancı ve manipülatör özellikleri, iletişim becerileriyle birleştiğinde, toplum içinde fark edilmeleri daha da zorlaşır.

Sosyopatları anlamanın en hızlı yolu buymuş! Gözleri her şeye ele veriyor - 5

Avustralyalı model Matheson, ''Sohbet esnasında karşımdaki insanı çok iyi dinlerim. Bu, onunla ortak bir nokta bulmamı kolaylaştırır'' dedi.

Sosyopatları anlamanın en hızlı yolu buymuş! Gözleri her şeye ele veriyor - 6

Genç modelin saydığı özelliklerin anti-sosyal kişilik bozukluğuyla benzerlik taşıdığını söyleyen psikologlar, yine de bir sosyopatı teşhis etmenin zor olduğunu belirtti.

Sosyopatları anlamanın en hızlı yolu buymuş! Gözleri her şeye ele veriyor - 7

Kaliforniyalı psikolog Bill Eddy, sosyopatların kendilerini çok iyi gizlediğini ve bütün enerjilerini karşısındaki insanı kandırmak için ayırdığını belirtti.

Sosyopatları anlamanın en hızlı yolu buymuş! Gözleri her şeye ele veriyor - 8

SOSYOPATİ NEDEN OLUR?

Uzmanlar, sosyopatinin genetik bir kişilik bozukluğundan çok çevresel etkilerden dolayı geliştiğini düşünüyor. Beynin kimyası ve genler de zaman zaman sosyopati gelişiminde rol oynayabiliyor.

Sosyopatları anlamanın en hızlı yolu buymuş! Gözleri her şeye ele veriyor - 9

Ebeveynleri tarafından yeterli ilgi görmeyen çocuklar, kendi başlarına büyümeyi öğrenirler çünkü başka çareleri yoktur. Küçük yaşlarda istismar, şiddet ve manipülasyona uğrayan bu çocuklar, yıllar içerisinde sosyopata dönüşebilir.

Sosyopatları anlamanın en hızlı yolu buymuş! Gözleri her şeye ele veriyor - 10

SOSYOPATİ TANISI NASIL KONUR?

Bir psikiyatrist ya da psikolog, kişiyi değerlendirerek sosyopati tanısı koyar. Kişi, sosyopati belirtilerinin en az 3’ünü gösteriyorsa doktor psikolojik değerlendirme yapabilir.

Sosyopatları anlamanın en hızlı yolu buymuş! Gözleri her şeye ele veriyor - 11

SOSYOPAT BİRİSİYLE BAŞA ÇIKILIR MI?

Sosyopat kişi, sınırlarınıza saygı duymuyor ve size fiziksel veya ruhsal zarar vermeye devam ediyorsa, onunla olan iletişiminizi sonlandırmalısınız. 

Sosyopatlar, duygularınızı hiçbir zaman tam olarak anlayamazlar. Bir davranışın, bir başkasını nasıl etkilediğiyle ilgilenmezler. Bu nedenle bunun için çaba harcamayı bırakıp, sosyopati belirtileri taşıyan kişiyi  bir uzmana yönlendirmenizde fayda vardır.

Sosyopatları anlamanın en hızlı yolu buymuş! Gözleri her şeye ele veriyor - 12
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