Sosyopatlığın 6 belirtisi

Kişiler arası ilişkileri ve insan psikolojisini uzun yıllar boyunca inceleyen ünlü psikoterapist David J. Lieberman, CNBC'de sosyopatlarda görülen 6 yaygın belirtiyi paylaştı.
Daha önce ABD ordusu, FBI ve CIA personelini eğiten Lieberman, bir sosyopatı fark etmenin bir psikopatı fark etmekten daha zor olabileceğini ve sosyopatların bir kişinin hayatına zarar verebileceğini belirtiyor. İşte sosyopatların taşığı 6 davranış...
Eğer yeterince ‘itaatkar’ olmadığınızı fark ederlerse saldırıya geçeceklerdir. Medeni bir iletişimi unutabilirsiniz. Kontrolü kaybettiklerinde ciddi bir saldırı modu ile karşı karşıya kalacaksınız.
Sosyopatlar "büyük tevazu" gösterebilirler ancak bu da başka bir maskedir. Kendilerini uyumlu, uysal ve alçakgönüllü bir birey gibi yansıtabilirler ama altında bambaşka duyguların yattığından emin olabilirsiniz.
Bir davranışın doğru ve yanlış olduğuna dair ayrımı her insan gibi yapabilen sosyopatlar, kendi çıkarlarına uygun hareket etmeyi tercih ediyor. Kimin zarar gördüğünü umursamayan bu bireyler, çıkarlarına hizmet eden her şeyi haklı görüyorlar.
İyi bir intiba bırakma konusunda başarılı olan sosyopatlar, sıcak kanlı ve sempatik görünmelerine karşın insanları kendi çıkarlarına göre manipüle edebilirler.
Bir çeşit maske giyen sosyopatlar dürüst oldukları izlenimini yarabilirler. Özellikle “Yüzde yüz suçlu değilim” ya da “Bir daha yapmayacağıma söz veriyorum” gibi cümleleri sık sık duyabilirsiniz.
Sosyopatlar, bir tartışma esnasında zayıf ve savunmasız olduğunuz noktaları çok iyi bilirler. Duygusal dengenizi bozabilecek sözlerle sinir seviyenizi artırabilirler.