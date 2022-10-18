Sosyopatlığın 6 belirtisi

Doğruyu ve yanlışı umursamıyorlar





Bir davranışın doğru ve yanlış olduğuna dair ayrımı her insan gibi yapabilen sosyopatlar, kendi çıkarlarına uygun hareket etmeyi tercih ediyor. Kimin zarar gördüğünü umursamayan bu bireyler, çıkarlarına hizmet eden her şeyi haklı görüyorlar.





Kişilikleri manipülasyon üzerine şekillenmiştir

İyi bir intiba bırakma konusunda başarılı olan sosyopatlar, sıcak kanlı ve sempatik görünmelerine karşın insanları kendi çıkarlarına göre manipüle edebilirler.