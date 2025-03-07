Stresli mi hissediyorsunuz? Gizli tehlikesi ortaya çıktı

Stres, günlük hayatın bir parçası olarak herkesin zaman zaman hissettiği bir duygu olsa da, bilim insanları kronik stresin sağlık üzerindeki ciddi etkileri konusunda uyarıyor. Yeni yapılan bir araştırma, uzun süreli stresin felç riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu.

Stresli mi hissediyorsunuz? Gizli tehlikesi ortaya çıktı - 1

Finlandiya'nın Helsinki Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan çalışma, stresin özellikle genç yetişkinlerde felç riskini artırabileceğine dikkat çekiyor. Çalışmada, kadınlarda bilinmeyen bir nedenden dolayı stresin, erkeklere göre daha yüksek felç riskiyle ilişkilendirildiği belirtildi.

N-LIFE HABERLERİ

Stresli mi hissediyorsunuz? Gizli tehlikesi ortaya çıktı - 2

Amerikan Nöroloji Akademisi’nin tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, stres ile felç arasında bir ilişki olduğu ancak bu durumun doğrudan bir neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığı ifade ediliyor.

Stresli mi hissediyorsunuz? Gizli tehlikesi ortaya çıktı - 3

Çalışmayı yürüten Nicolas Martinez-Majander, stresin gençlerde daha yaygın olduğunu, özellikle iş güvencesizliği, uzun çalışma saatleri ve mali yüklerin, stres seviyelerini artırabileceğini belirtti.

Çalışma, 18 ila 49 yaş arasındaki 426 kişiyi kapsayarak, iskemik inme (felç) geçiren bireylerin stres seviyelerini incelemiş. Aynı yaş ve cinsiyetten felç geçirmemiş 426 kişiyle karşılaştırma yapılmış. Araştırmacılar, katılımcılara bir ay boyunca stres düzeylerini sorgulayan bir anket uygulamış ve sonuçları analiz etmiş.

Stresli mi hissediyorsunuz? Gizli tehlikesi ortaya çıktı - 4

İskemik inme, beyne kan akışının engellenmesiyle meydana gelir ve felç, görme kaybı, konuşma bozuklukları gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Çalışma sonuçlarına göre, inme geçiren bireylerin stres seviyeleri, inme geçirmeyenlere göre daha yüksek bulunmuş. Stres seviyesi yüksek olan kadın katılımcıların inme riskinin %78 oranında arttığı belirlenmiş. Ancak erkeklerde stresin felçle bir bağlantısı olmadığı görülmüş.

Stresli mi hissediyorsunuz? Gizli tehlikesi ortaya çıktı - 5


Martinez-Majander, kadınların daha yüksek stres altında felç geçirme riski taşırken, erkeklerde böyle bir ilişkinin bulunmadığını ve bunun nedenini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.


Stresli mi hissediyorsunuz? Gizli tehlikesi ortaya çıktı - 6

Araştırmanın sınırlamaları arasında, yüksek stres seviyeleri yaşayan kişilerin çalışmaya katılma olasılığının düşük olması olduğu da belirtiliyor. Bu durumun sonuçları etkileyip etkilemediği ise araştırmaya dair önemli bir soru işareti oluşturuyor.

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