Stresli mi hissediyorsunuz? Gizli tehlikesi ortaya çıktı
Stres, günlük hayatın bir parçası olarak herkesin zaman zaman hissettiği bir duygu olsa da, bilim insanları kronik stresin sağlık üzerindeki ciddi etkileri konusunda uyarıyor. Yeni yapılan bir araştırma, uzun süreli stresin felç riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu.
Finlandiya'nın Helsinki Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan çalışma, stresin özellikle genç yetişkinlerde felç riskini artırabileceğine dikkat çekiyor. Çalışmada, kadınlarda bilinmeyen bir nedenden dolayı stresin, erkeklere göre daha yüksek felç riskiyle ilişkilendirildiği belirtildi.