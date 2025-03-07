Stresli mi hissediyorsunuz? Gizli tehlikesi ortaya çıktı

İskemik inme, beyne kan akışının engellenmesiyle meydana gelir ve felç, görme kaybı, konuşma bozuklukları gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Çalışma sonuçlarına göre, inme geçiren bireylerin stres seviyeleri, inme geçirmeyenlere göre daha yüksek bulunmuş. Stres seviyesi yüksek olan kadın katılımcıların inme riskinin %78 oranında arttığı belirlenmiş. Ancak erkeklerde stresin felçle bir bağlantısı olmadığı görülmüş.



