Süper sağlıklı 10 probiyotik gıda

Probiyotikler genellikle vücutta bazı işlevlere yardım eden faydalı bakterilerdir. Tüketimi faydalı olan bu mikroorganizmalar; depresyonu azaltabilir, sindirime, cilde ve kalp sağlığına iyi gelebilir. İşte rahatlıkla tüketebileceğiniz süper sağlıklı 10 probiyotik gıda...

Süper sağlıklı 10 probiyotik gıda - 1

1- YOĞURT

Sağlığınıza faydalı dost bakteriler bakımından tüketebileceğiniz en iyi gıdalardan biri olan yoğurt, çoğu zaman laktik asit bakterileri ve bifidobakteriler gibi dost bakteriler tarafından fermente edilmiş sütten yapılır.

Ancak tüm yoğurtlar canlı probiyotikler içermez. Bu sebeple aktif veya canlı kültürlerlere sahip yoğurtları seçtiğinizden emin olun.

Yoğurt, kemik gelişimine fayda sağlarken bağırsak sendromu semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Yüksek tansiyonu olan kişiler için de faydalıdır.

N-LIFE HABERLERİ

Süper sağlıklı 10 probiyotik gıda - 2

2- KEFİR

Kefir, mayalanmış süt içeceğidir. Probiyotik olarak yoğurttan daha iyi bir kaynaktır.

Kefir; kemikleri güçlendirebilir, bazı sindirim problemlerine yardımcı olabilir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir.

Süper sağlıklı 10 probiyotik gıda - 3

3- ALMAN LAHANA TURŞUSU

Sauerkraut (Alman lahana turşusu), ince bir şekilde kesilmiş, fermente edilmiş lahanadır. Canlı bakteri içeren pastörize edilmemiş şekilde tüketildiğinde; vitaminler, mineraller ve antioksidan açısından zengindir.

Süper sağlıklı 10 probiyotik gıda - 4

4- SALATALIK TURŞUSU

Salatalık turşusu, tuzlu suda yapılan ve mayalı olan salatalıklardan oluşur. Yüksek miktarda K vitamini içeren ve sindirime yardımcı olan salatalık turşusu, sirke kullanarak yapıldığında probiyotik etkiye sahip değildir.

Süper sağlıklı 10 probiyotik gıda - 5

5- AYRAN

Geleneksel ayran, çoğunlukla Türkiye, Hindistan, Nepal ve Pakistan’da tüketilen fermente bir süt içeceğidir.

Geleneksel ayran, sadece tereyağını yapmaktan kalan sıvıdır. Yalnızca bu sürüm probiyotikler içerir.

Süper sağlıklı 10 probiyotik gıda - 6

6- KİMCHİ

Ana maddesi lahana olan baharatlı bir Güney Kore yemeği olan kimchi, sindirim sistemine ve sağlığa yararlı laktik asit bakterileri içerir.

Süper sağlıklı 10 probiyotik gıda - 7

7- KOMBUCHA

Mayalı siyah veya yeşil çay olan kombucha, bazı dost bakteri kolonileri ve maya tarafından fermente edilir. Dünyada birçok yerinde özellikle Asya'da tüketilir.

Süper sağlıklı 10 probiyotik gıda - 8

8- TEMPEH

Tempeh, fermente edilmiş, sert bir köfte gibi görünen soya fasülyesi ürünüdür. Ette bulunan, ihtiyacımız olan yüksek proteini içerir.

Aynı zamanda, hayvansal ürünlerde bulunan B12 vitaminini de besleyici miktarda içerir.

Süper sağlıklı 10 probiyotik gıda - 9

9- MİSO

Popüler bir Japon sosu olan miso, protein ve lif için iyi bir kaynaktır. Miso, Japonya’da popüler bir kahvaltı yemeği olan miso çorbasında kullanılır. Birçok faydasının yanında özellikle kadınlarda kanser ve felç riskini azaltabilir.

Süper sağlıklı 10 probiyotik gıda - 10

10- NATTO

Japon mutfağının temel gıdalarından biri olan natto, fermente edilmiş bir diğer soya ürünüdür. Yüksek oranda K2 vitamini içerir ve bu osteporoz ile kalp krizini önlemeye yardımcı olabilir.

Kendine özgü bir kokusu, yapışkan bir yapısı ve güçlü bir tadı olan natto, genellikle pilavla karıştırılarak kahvaltılarda servis edilir.

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