Süper sağlıklı 10 probiyotik gıda

1- YOĞURT

Sağlığınıza faydalı dost bakteriler bakımından tüketebileceğiniz en iyi gıdalardan biri olan yoğurt, çoğu zaman laktik asit bakterileri ve bifidobakteriler gibi dost bakteriler tarafından fermente edilmiş sütten yapılır.



Ancak tüm yoğurtlar canlı probiyotikler içermez. Bu sebeple aktif veya canlı kültürlerlere sahip yoğurtları seçtiğinizden emin olun.



Yoğurt, kemik gelişimine fayda sağlarken bağırsak sendromu semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Yüksek tansiyonu olan kişiler için de faydalıdır.