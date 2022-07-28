Suudi Arabistan'dan çölün ortasına 500 milyarlık proje

Haberler | 28.07.2022 - 14:38
Suudi Arabistan, çölün ortasına inşaa etmeyi planladığı "Line" isimli mega dikey kent projesinin ayrıntılarını yayınladı.
Genişliği yalnızca 200 metre ancak uzunluğu 170 km'yi bulacak. Deniz seviyesinden 500 metre yüksekte olacak.
İçinde karayolu, otomobil veya konvansiyonel karbon salınımlı araçlar olmayacak. Yüksek hızlı raylı ulaşım kullanılacak.
Gücünü yüzde 100 yenilenebilir enerjiden alacak, sıfır emisyon hedefiyle de çevreye olabildiğince saygılı olacak.
Peki Bin Selman'ın projesi ne kadar gerçekçi? Projeye şüpheyle yaklaşanlar bunun füturustik bir rüyadan ibaret olduğunu savunuyor.
Uzmanlar bu tarz izole bir kentleşme örneğinin 'Mars'ta yaşamaya benzetiyor. Uzmanlar ayrıca kağıt üzerinde sıralanan özellikleri kulağa oldukça iyi gelse de projenin insanların kentten dışarı çıkma isteklerini görmezden geldiğine dikkat çekiyor.
Projeye eleştiriler olsa da inşaa çalışmaları başlamış durumda. 2030'a gelindiğinde 1,5 milyon kişinin yaşayacağı kapasiteye ulaşacağı belirtiliyor.