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Suudi Arabistan'dan çölün ortasına 500 milyarlık proje

Haberler | 28.07.2022 - 14:38

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ilk kez 2017'de duyurduğu mega dikey kent projesinden tanıtım görüntüleri yayınlandı. Projenin bittiğinde yaklaşık 500 milyar dolara mal olması, 9 milyon kişiye ev sahipliği yapması ve tamamen yenilenebilir enerjinin kullanılması planlanıyor. Uzmanlara göreyse proje gerçekçi değil. (Fotoğraflar: AFP)

Suudi Arabistan'dan çölün ortasına 500 milyarlık proje - 1

, çölün ortasına inşaa etmeyi planladığı "Line" isimli mega dikey kent projesinin ayrıntılarını yayınladı.

Suudi Arabistan'dan çölün ortasına 500 milyarlık proje - 2

Genişliği yalnızca 200 metre ancak uzunluğu 170 km'yi bulacak. Deniz seviyesinden 500 metre yüksekte olacak.

Suudi Arabistan'dan çölün ortasına 500 milyarlık proje - 3

İçinde karayolu, otomobil veya konvansiyonel karbon salınımlı araçlar olmayacak. Yüksek hızlı raylı ulaşım kullanılacak.

Suudi Arabistan'dan çölün ortasına 500 milyarlık proje - 4

Gücünü yüzde 100 yenilenebilir enerjiden alacak, sıfır emisyon hedefiyle de çevreye olabildiğince saygılı olacak.

Suudi Arabistan'dan çölün ortasına 500 milyarlık proje - 5

Peki Bin Selman'ın projesi ne kadar gerçekçi? Projeye şüpheyle yaklaşanlar bunun füturustik bir rüyadan ibaret olduğunu savunuyor.

Suudi Arabistan'dan çölün ortasına 500 milyarlık proje - 6

Uzmanlar bu tarz izole bir kentleşme örneğinin 'Mars'ta yaşamaya benzetiyor. Uzmanlar ayrıca kağıt üzerinde sıralanan özellikleri kulağa oldukça iyi gelse de projenin insanların kentten dışarı çıkma isteklerini görmezden geldiğine dikkat çekiyor.

Suudi Arabistan'dan çölün ortasına 500 milyarlık proje - 7

Projeye eleştiriler olsa da inşaa çalışmaları başlamış durumda. 2030'a gelindiğinde 1,5 milyon kişinin yaşayacağı kapasiteye ulaşacağı belirtiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

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