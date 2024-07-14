Tatil dönüşü haftanın ilk iş gününü rahat geçirmenize yardımcı olacak öneriler

Yaz aylarında tatil dönüşü işe dönmek herkes için zor olabilir. Ancak uzun bir tatil sonrası bir yanınız mutlu ya da bir yanınız hüzünlü olabilir. Ancak hüzünlü tarafınızı kontrol edebilir, günlük rutininize adapte olabilirsiniz. İşte tatil dönüşü iş gününü rahatça geçirmeniz için yapabilecekleriniz...

Tatil dönüşü haftanın ilk iş gününü rahat geçirmenize yardımcı olacak öneriler - 1

GÜNÜN İLK KAHVESİ YA DA ÇAYINA EKSTRA ÖZEN GÖSTERİN

Eğer güne kahvesiz ya da çaysız başlayamıyorsanız, tatil dönüşü ilk iş gününde biraz daha özenli olmak daha iyi olacaktır. Favori çay ya da kahvenizi alarak ya da içeceğinize ekstra bir aroma ekleyebilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Tatil dönüşü haftanın ilk iş gününü rahat geçirmenize yardımcı olacak öneriler - 2

EV İŞLERİNİ BİRAZ ERTELEYİN

Tatil dönüşü evde sizi bekleyen işler olabilir. Ancak iş stresinize, evdeki işlerin yükünü de eklemeyin. Çünkü bu motivasyonunuzu kırabilir. Bu sebeple kendinize birkaç gün toparlanmak için izin verin.

Tatil dönüşü haftanın ilk iş gününü rahat geçirmenize yardımcı olacak öneriler - 3

SIK SIK MOLA VERİN

Tatil dönüşü ilk günü hem işinizde hem ev işlerini yaparken, sık sık mola verebilecek şekilde gününüzü planlayın.

Tatil dönüşü haftanın ilk iş gününü rahat geçirmenize yardımcı olacak öneriler - 4

KENDİNİZİ KUTLAYIN

İlk iş gününüzü başarıyla tamamlandığınızda kendinizi ödüllendirin. Bu bir bölüm dizi izlemek ya da sevdiğiniz kitabı okumak olabilir.

Tatil dönüşü haftanın ilk iş gününü rahat geçirmenize yardımcı olacak öneriler - 5

SORUMLULUKLARI PAYLAŞIN

Evdeki işleri hızlı toparlamak için partnerinizden yardım isteyin. Ayrıca ilk iş gününde pratik öğünler hazırlayabilirsiniz.

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