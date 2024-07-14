Tatil dönüşü haftanın ilk iş gününü rahat geçirmenize yardımcı olacak öneriler
Yaz aylarında tatil dönüşü işe dönmek herkes için zor olabilir. Ancak uzun bir tatil sonrası bir yanınız mutlu ya da bir yanınız hüzünlü olabilir. Ancak hüzünlü tarafınızı kontrol edebilir, günlük rutininize adapte olabilirsiniz. İşte tatil dönüşü iş gününü rahatça geçirmeniz için yapabilecekleriniz...
GÜNÜN İLK KAHVESİ YA DA ÇAYINA EKSTRA ÖZEN GÖSTERİN
Eğer güne kahvesiz ya da çaysız başlayamıyorsanız, tatil dönüşü ilk iş gününde biraz daha özenli olmak daha iyi olacaktır. Favori çay ya da kahvenizi alarak ya da içeceğinize ekstra bir aroma ekleyebilirsiniz.