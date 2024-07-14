Tatil dönüşü haftanın ilk iş gününü rahat geçirmenize yardımcı olacak öneriler

GÜNÜN İLK KAHVESİ YA DA ÇAYINA EKSTRA ÖZEN GÖSTERİN

Eğer güne kahvesiz ya da çaysız başlayamıyorsanız, tatil dönüşü ilk iş gününde biraz daha özenli olmak daha iyi olacaktır. Favori çay ya da kahvenizi alarak ya da içeceğinize ekstra bir aroma ekleyebilirsiniz.