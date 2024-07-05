Tatile çıkmadan önce evinizde yapmanız gerekenler

Tatil yenilenmek, harika bir dönüş yapmak yapmak herkes için harika bir fırsattır. Tatil için tüm hazırlıkları tamamlamak keyifli olsa da öncesinde yapılması gerekenler ile dönüşte biriken işler insanı strese sokuyor. İşte sendromsuz tatil için yola çıkmadan önce evde yapılması gerekenler...

Tatile çıkmadan önce evinizde yapmanız gerekenler - 1

EVİ TEMİZLEMEYİ ATLAMAYIN

Seyahat öncesi evi temizlemek oldukça önemlidir.  hem tatil dönüşünde o yorgunlukla evi temizlemek zorunda kalmaz hem de haşerelere karşı önlem almış olursunuz.

N-LIFE HABERLERİ

Tatile çıkmadan önce evinizde yapmanız gerekenler - 2

ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ PRİZDEN ÇEKİN

Tatile çıkmadan önce buzdolabı dışında kullanmadığınız elektronik aletleri prizden çekin. Bu sayede gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmiş olursunuz.

Tatile çıkmadan önce evinizde yapmanız gerekenler - 3

CAMLARI, KAPILARI KAPATMAYI UNUTMAYIN

Camları ve balkon kapısını kapattığınıza emin olun. Böylece evinize hem toz hem de haşere girmesini engelleyebilirsiniz.

Tatile çıkmadan önce evinizde yapmanız gerekenler - 4

BİTKİLERE DİKKAT

Tatile çıkarken bitkilerinizi unutmayın. Eğer uzun süre uzakta olacaksanız, siz yokken bitkilerinizin bakımını yapması için ailenizden birine anahtarınızı verebilir ya da bitkilerinizi bir tanıdığınıza emanet edebilirsiniz.

Tatile çıkmadan önce evinizde yapmanız gerekenler - 5

ÇÖPLERİNİZİ MUTLAKA ATIN

Tatile çıkmadan önce yapmanız gereken son bir şey daha var. Mis gibi kokan evinizi son bir kez daha kontrol edin. Tüm çöpleri toplayın ve dışarı atın.

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