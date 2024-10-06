Televizyonun şaşırtan etkisi! Rüyalarınız renkli mi yoksa siyah beyaz mı?

RÜYAMIZIN RENK PALETİNİ NE BELİRLİYOR?

Siyah beyaz rüya görmek alışılmadık bir durum olmasa da, birçok insan çoğu zaman renkli rüya görür.

2017'de yapılan bir araştırma, katılımcıların rüyalarının neredeyse yüzde 50'sinin renkli olduğunu, yalnızca yüzde 10'unun siyah beyaz rüyalar olduğunu gösterdi.

Katılımcıların yüzde 40'ı ise rüyalarında herhangi bir renk olup olmadığını hatırlayamadı.

Gri tonlamalı veya renkli rüya görme eğilimi kısmen yaştan ve insanların ne zaman büyüdüklerinden etkilenebilir.