Televizyonun şaşırtan etkisi! Rüyalarınız renkli mi yoksa siyah beyaz mı?

Geçmişte insanların çoğunun siyah beyaz rüya gördüğüne inanılıyordu ve renkli rüya görmenin psikolojik bir bozukluk olduğu düşünülüyordu. Bilimsel çalışmalar o zamandan bu yana bu mitleri ortadan kaldırdı. Yeni bir araştırma ise rüyaların renk paletinin gerçekte neye göre belirlendiğini ortaya çıkarmış olabilir. Peki siz renkli mi yoksa siyah beyaz mı rüya görüyorsunuz?

Televizyonun şaşırtan etkisi! Rüyalarınız renkli mi yoksa siyah beyaz mı? - 1

RENKLİ RÜYALAR PSİKOLOJİK SORUNLARIN İŞARETİ Mİ?

Bazı insanların renkli, bazılarının ise siyah beyaz rüya gördüğü doğru mu ?

Yeni bir çalışmaya göre gri tonlamalı veya renkli rüya görme eğilimi kısmen yaşa ve kişinin büyüdüğü zamana bağlı olabilir.

Geçmişte çoğu insanın siyah beyaz rüya gördüğüne inanılıyordu ve renkli rüya görmenin psikolojik sorunlarla ilişkili olduğu düşünülüyordu.

Bilimsel çalışmalar o zamandan beri bu mitleri ortadan kaldırdı.

N-LIFE HABERLERİ

Televizyonun şaşırtan etkisi! Rüyalarınız renkli mi yoksa siyah beyaz mı? - 2

RÜYAMIZIN RENK PALETİNİ NE BELİRLİYOR?

Siyah beyaz rüya görmek alışılmadık bir durum olmasa da, birçok insan çoğu zaman renkli rüya görür.

2017'de yapılan bir araştırma, katılımcıların rüyalarının neredeyse yüzde 50'sinin renkli olduğunu, yalnızca yüzde 10'unun siyah beyaz rüyalar olduğunu gösterdi.

Katılımcıların yüzde 40'ı ise rüyalarında herhangi bir renk olup olmadığını hatırlayamadı.

Gri tonlamalı veya renkli rüya görme eğilimi kısmen yaştan ve insanların ne zaman büyüdüklerinden etkilenebilir.

Televizyonun şaşırtan etkisi! Rüyalarınız renkli mi yoksa siyah beyaz mı? - 3

RENKLİ TELEVİZYONUN RÜYA ALEMİNE ETKİSİ

Araştırmalar, 1950'li yıllarda büyümüş olan anket katılımcılarının büyük çoğunluğunun sadece ara sıra, nadiren veya hiç renkli rüya görmediğini ortaya çıkardı.

Bu durum renkli televizyonun ortaya çıkmasıyla değişmiş gibi görünüyor.

2008'de yapılan bir araştırma, 55 yaşından büyük kişilerin (renkli televizyon olmadan büyüyenler) yalnızca yaklaşık yüzde 34 oranında renkli rüya gördüğünü bildirirken, 25 yaşından küçüklerin yüzde 68 oranında renkli rüya gördüğünü ortaya koydu.

Televizyonun şaşırtan etkisi! Rüyalarınız renkli mi yoksa siyah beyaz mı? - 4

İKİ FARKLI ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

Rüyaların renkli olup olmadığını hatırlayamamak ise zihnimizin rüyalarımızın diğer yönlerine öncelik verdiğini gösterebilir.

2011'de araştırmacılar, 16 yıl arayla yürütülen iki anketin bulgularını yayınladı.

Bu anketler 30 yaşından küçük katılımcıların yaklaşık yüzde 80'inin rüyalarında renk bildirdiğini, ancak 60 yaşına gelindiğinde bunun yaklaşık yüzde 20'ye düştüğünü gösterdi.

Televizyonun şaşırtan etkisi! Rüyalarınız renkli mi yoksa siyah beyaz mı? - 5

Katılımcıların rüya hatırlama yeteneği ise ayrıntı seviyesi de dahil olmak üzere yaşla birlikte azaldı.

Sonuç olarak pek çok insan renkli rüyalar görür; ancak araştırmalar, renkli rüya görmenin yanı sıra renkleri hatırlama yeteneğinin yaşa ve kişinin ne zaman büyüdüğüne bağlı olarak değişebileceğini gösteriyor.

Televizyonun şaşırtan etkisi! Rüyalarınız renkli mi yoksa siyah beyaz mı? - 6
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