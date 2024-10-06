Televizyonun şaşırtan etkisi! Rüyalarınız renkli mi yoksa siyah beyaz mı?
Geçmişte insanların çoğunun siyah beyaz rüya gördüğüne inanılıyordu ve renkli rüya görmenin psikolojik bir bozukluk olduğu düşünülüyordu. Bilimsel çalışmalar o zamandan bu yana bu mitleri ortadan kaldırdı. Yeni bir araştırma ise rüyaların renk paletinin gerçekte neye göre belirlendiğini ortaya çıkarmış olabilir. Peki siz renkli mi yoksa siyah beyaz mı rüya görüyorsunuz?
RENKLİ RÜYALAR PSİKOLOJİK SORUNLARIN İŞARETİ Mİ?
Bazı insanların renkli, bazılarının ise siyah beyaz rüya gördüğü doğru mu ?
Yeni bir çalışmaya göre gri tonlamalı veya renkli rüya görme eğilimi kısmen yaşa ve kişinin büyüdüğü zamana bağlı olabilir.
Geçmişte çoğu insanın siyah beyaz rüya gördüğüne inanılıyordu ve renkli rüya görmenin psikolojik sorunlarla ilişkili olduğu düşünülüyordu.
Bilimsel çalışmalar o zamandan beri bu mitleri ortadan kaldırdı.