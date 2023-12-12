Temizliğe daha az zaman harcamanın yolları
Evini temizlerken gününüzün büyük bir kısmını feda mı ediyorsunuz? Cevabınız "evet" ise bunu dengelemelisiniz. İşte günlük hayatın bir parçası olan temizlik ve düzen için daha az zaman harcamanıza dair tüyolar...
MÜKEMMELİ BIRAK, "YETERİNCE İYİ"YE ODAKLAN
İlk olarak bakış açınızı değiştirin. Çünkü mükemmelliyetçi yaklaşmak size ekstra zaman ve enerji kaybettirir. Bunun yerine "yeterince iyi"ye odaklanın. Çünkü mükemmel de yapsanız ev işi hep devam edecek bir döngü olacak.