Temizliğe daha az zaman harcamanın yolları

MÜKEMMELİ BIRAK, "YETERİNCE İYİ"YE ODAKLAN

İlk olarak bakış açınızı değiştirin. Çünkü mükemmelliyetçi yaklaşmak size ekstra zaman ve enerji kaybettirir. Bunun yerine "yeterince iyi"ye odaklanın. Çünkü mükemmel de yapsanız ev işi hep devam edecek bir döngü olacak.