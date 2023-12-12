Temizliğe daha az zaman harcamanın yolları

Evini temizlerken gününüzün büyük bir kısmını feda mı ediyorsunuz? Cevabınız "evet" ise bunu dengelemelisiniz. İşte günlük hayatın bir parçası olan temizlik ve düzen için daha az zaman harcamanıza dair tüyolar...

Temizliğe daha az zaman harcamanın yolları - 1

MÜKEMMELİ BIRAK, "YETERİNCE İYİ"YE ODAKLAN

İlk olarak bakış açınızı değiştirin. Çünkü mükemmelliyetçi yaklaşmak size ekstra zaman ve enerji kaybettirir. Bunun yerine "yeterince iyi"ye odaklanın. Çünkü mükemmel de yapsanız ev işi hep devam edecek bir döngü olacak.

N-LIFE HABERLERİ

Temizliğe daha az zaman harcamanın yolları - 2

EVİNİZİ FAZLA EŞYALARDAN ARINDIRIN

Çok eşya çok temizlik demektir. Bu nedenle sahip olduğunuz ve kullanmadığınız eşyaları azaltın. Böylece temizliğe daha az zaman harcayacaksınız.

Temizliğe daha az zaman harcamanın yolları - 3

İSTİKRARLI OLUN

Tüm bir günü temizlikle harcamayın. Onun yerine her gün azar azar temizlik anlayışını benimseyin. Ev işlerini günlük bir istikrarla kendinizi yormadan yapmaya çalışın.

Temizliğe daha az zaman harcamanın yolları - 4

ERTELEMEYİN

Aksiyon almayı alışkanlık haline getirin. Ertelemek her alanda olduğu gibi temizlikte de size fayda sağlamayacaktır.

Temizliğe daha az zaman harcamanın yolları - 5

GÜNLÜK BİR RUTİN OLUŞTURUN

Ev işlerini basitleştirmek için en pratik yollardan biri günlük rutin oluşturmaktır. Yatak toplamak,çamaşır yıkamak, bulaşık makinesini boşaltmak gibi basit görevleri rutin bir şekilde yapmak konforunuzu arttıracaktır.

Temizliğe daha az zaman harcamanın yolları - 6

TEMİZLİK MALZEMELERİNİ DOĞRU MUHAFAZA EDİN

Temizlik malzemelerini düzenli bir şekilde tutmak, doğru saklamak hem raf ömürlerini uzatacak hem de sürekli elinizin altında olmasını sağlayacaktır.

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