Toksik insanlarla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Haberler - ntv.com.tr | 08.05.2022 - 13:09 - Son Güncelleme : 08.05.2022 - 13:29
Doğası gereği sosyal bir varlık olan insan, ilişki kurduğu insanlardan pozitif bir enerji almak ve bu enerjiyi de yaymak ister. Ancak bazı insanlar, yaydıkları kötü enerjiyle tüm mutluluğunuzu emip sizi kötü hissettirebilir. Toksik insan olarak tanımlanan bu kişiler, hayata karşı devamlı olumsuz olmaları ve manipülatif yapılarıyla uzak durmanız gereken karakterler arasında yer alıyor.
Davranışları ve kullandığı ifadelerle içlerinde büyük bir olumsuzluk barındıran toksik insanlar, kendi mutsuzluklarını ve karamsarlıklarını etrafındaki insanlara yansıtırlar. İlişkilerini çıkar ilişkisi üzerine kuran bu bireyler, amaçlarına ulaşmak için sizi her türlü kullanabilir ve nasıl hissedeceğinizi umursamazlar. Kurbanı oynayan ve insanları kendi menfaati çin kullanan toksik insanlar, oldukça kötümser, hoşgörüsüz, dedikoducu ve yalancı olabilir.
Herkesin hayatında en az bir kere karşılaşacağı bu tür insanlarla başa etmek için bu yollara başvurabilirsiniz.
Bu tip insanlarla ne kadar az iletişim kurarsanız o kadar iyi. Eylemlerinin ve sözlerinin çevresindeki insanları ne kadar olumsuz etkilediğini fark etmeyen bu bireylere verilebilecek en güzel cevap, diyaloğu minimuma düşürmek ve sessizliğinizin ona bir şeyler hissettirmesini sağlamaktır.
Karşınızdaki insanın nasıl hissettiğinizi ve ne düşündüğünüzü bilmesine izin verirseniz, yaptığı duyarsız yorumlardan vazgeçmesini sağlayabilirsiniz. Sizin üzüldüğünüzü veya kırıldığınız görmek, bu tür insanların duygularını harekete geçirecektir. Bu sayede empati kurmayı öğrenebilir ve bencil olmaktan vazgeçebilirler.
Toksik insanlar anlaşmak oldukça yorucu olabilir. Bu birey, devamlı diğer insanları size şikayet edebilir, kendisine ne kadar haksızlık yapıldığından bahsedebilir ve sizin de onun gibi hissetmenizi isteyebilir. Karşı argüman oluşturmak yerine konu üzerine çok yorum yapmamaya ve nötr kalmaya çalışın.
Bu kişiyle ilişkinizi önemsiyor ve tehlikeye düşürmek istemiyor olabilirsiniz. Ama karşı taraf sizden devamlı alıyor ama bir şeyler vermiyorsa, bu ilişki sizi giderek mutsuz edecektir. Sağlıklı ilişkilerde dengenin kurulması için karşılıklı destek şart.
Elbette insanlar değişebilir ve hatalarından ders çıkarabilirler. Karşınızdaki birey için elinizden ne geliyorsa yapsanız da onları değiştiremeyeceğinizi bir noktada kabul etmeniz gerekebilir. Her zaman şefkatli ve anlayışlı olmaya özen gösterin ama kendinizi bu uğurda yıpratmayın.
Toksik insanlar hayır cevabını kolay kolay kabul etmez. Yüksek egoları ve kendilerine olan güvenleri, onları hep ayrıcalıklı hissettirir. ‘Hayır’ dediğinizde dramatik tepkiler alabilirsiniz ama her seferinde bu cevaba alışmaları kolaylaşacaktır.