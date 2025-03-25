Toksik iş yerinin ruh sağlığı üzerindeki etkisi: Tehlike sanılandan daha büyük

ABD'de çalışanların beşte biri, toksik bir iş ortamında çalıştığını bildiriyor. Bununla birlikte, çalışanların yalnızca yüzde 43'ü, ruh sağlığı ve madde kullanım bozukluklarını kapsayan sağlık sigortasından faydalanabiliyor.

Toksik iş yerinin ruh sağlığı üzerindeki etkisi: Tehlike sanılandan daha büyük - 1

İş hayatının ruh sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerini görmezden gelmek, kimi zaman oldukça zor hale gelebilir. Araştırmalar, uzun süreli kaygının, kalp hastalıkları riskini artırabildiği gibi bağışıklık sistemini güçsüzleştirdiğini de öne sürüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Toksik iş yerinin ruh sağlığı üzerindeki etkisi: Tehlike sanılandan daha büyük - 2

Amerikan Psikoloji Derneği'nin 2023 yılında yayımladığı bir analizde, 2 bin 515 çalışan incelendi. Bulgular, çalışanların, iş yerindeki psikolojik refaha yüksek bir öncelik verdiğini ortaya koydu.

Toksik iş yerinin ruh sağlığı üzerindeki etkisi: Tehlike sanılandan daha büyük - 3

Katılımcıların yüzde 95'i, iş ve özel hayat arasında net sınırların korunduğu bir iş yerinde çalışmanın oldukça önemli olduğunu belirtti.

Toksik iş yerinin ruh sağlığı üzerindeki etkisi: Tehlike sanılandan daha büyük - 4

Araştırma sonucunda, birçok büyük şirketin çalışan huzuruna önem verdiğini dile getirdiği ancak bunu pratiğe dökme konusunda başarısız oldukları da belirlendi.

Çalışanların beşte 1'inin ruh sağlığı sorunları yaşadıkları vurgulanırken, Dr. Arthur C. Evans Jr. toksik bir iş yeri deneyimi yaşadığını bildiren kişi sayısının endişe verici düzeyde yüksek olduğunu açıkladı.

Toksik iş yerinin ruh sağlığı üzerindeki etkisi: Tehlike sanılandan daha büyük - 5

Ankete göre, çalışanların yüzde 43'ü, işverenlerine ruh sağlığı durumu hakkında bilgi verdiklerinde, olumsuz tepkilerle karşılaşacaklarını düşünüyor.

Çalışanların yarısından fazlası ise işverenlerinin, iş yerindeki ruh sağlığı ortamını olduğundan daha sağlıklı gördüğünü söylüyor.

Toksik iş yerinin ruh sağlığı üzerindeki etkisi: Tehlike sanılandan daha büyük - 6

Birçok terapist, işlevsiz aileler kadar, işlevsiz çalışma ortamlarının da kişide psikolojik hasarlar bırakabileceğini vurguluyor.

Birçok işveren, çalışanlarına ruh sağlığı anlamında büyük hizmetler sunuyor. Ancak iş yerindeki işlevsiz ortamın değişmemesi, terapileri sonuçsuz bırakabiliyor.

Toksik iş yerinin ruh sağlığı üzerindeki etkisi: Tehlike sanılandan daha büyük - 7

İnsanüstü beklentiler, sürekli performans değerlendirmeleri, iş arkadaşları arasındaki rekabet, zehirli mikro yönetim ve iş-yaşam sınırlarının yokluğu gibi faktörler, ruh sağlığı hastalıkları riskini artıran unsurların başında geliyor.

Toksik iş yerinin ruh sağlığı üzerindeki etkisi: Tehlike sanılandan daha büyük - 8

ABD'li psikoterapist Allison Abrams, eğer iş yerinde huzur ortamı sağlanmazsa veya kişi, iş yerini değiştirmeyi denemezse, psikolojik problemlerin artarak devam edeceğini bildiriyor.

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