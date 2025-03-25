Toksik iş yerinin ruh sağlığı üzerindeki etkisi: Tehlike sanılandan daha büyük
ABD'de çalışanların beşte biri, toksik bir iş ortamında çalıştığını bildiriyor. Bununla birlikte, çalışanların yalnızca yüzde 43'ü, ruh sağlığı ve madde kullanım bozukluklarını kapsayan sağlık sigortasından faydalanabiliyor.
İş hayatının ruh sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerini görmezden gelmek, kimi zaman oldukça zor hale gelebilir. Araştırmalar, uzun süreli kaygının, kalp hastalıkları riskini artırabildiği gibi bağışıklık sistemini güçsüzleştirdiğini de öne sürüyor.