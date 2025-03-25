Toksik iş yerinin ruh sağlığı üzerindeki etkisi: Tehlike sanılandan daha büyük

Araştırma sonucunda, birçok büyük şirketin çalışan huzuruna önem verdiğini dile getirdiği ancak bunu pratiğe dökme konusunda başarısız oldukları da belirlendi.

Çalışanların beşte 1'inin ruh sağlığı sorunları yaşadıkları vurgulanırken, Dr. Arthur C. Evans Jr. toksik bir iş yeri deneyimi yaşadığını bildiren kişi sayısının endişe verici düzeyde yüksek olduğunu açıkladı.