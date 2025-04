Fidancı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Önemli hususlardan biri, ip yolu olmalı tespih çekeceksin ama keyif için çekeceksin. Eline aldığın zaman hata olmamalı. Kimisi tek çekiyor, kimisi çift çekiyor. Ölçü ve ebata göre her tespih tek çekilmez. Genelde 33’lü yapıyorlar. On tane 33’lü tespih yaptırırsan bir tane de yanına 99’lu yaptırıyor. Ondan sonra genelde kuka yaptırılıyor. Osmanlı döneminden beri kuka muhteşem bir malzeme. Ondan sonra ham kuka işlemiyorum. Kuka dinlenmiş olmalı. İçindeki nem, buhar gitmiş olmalı. Çekim lezzeti güzel, kadifemsi bir his var. Bir de pandemiden çıktık, evdeki bakterileri alıyor, teri alıyor.''