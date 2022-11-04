Trabzon'a özgü 'Zerdava' ve 'Tonya finosu' ırklarının gen haritası çıkarılıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın da yerli ırkların tescillenmesine çok önem verdiğini belirten Cilavdaroğlu, "Derneklerin de destekleriyle verilerimizi aldık. Çalışmalarımızın içeriğinde Tonya finosu ve zerdavanın, bir ırk olarak tescillenmesine yönelik gen haritalaması yapmak için yola çıktık ve aynı zamanda morfolojik özelliklerini de alıyoruz. Bu hayvanlarımızın verileri sonucunda da bu ırklarımızın tescillenmesi, bir ırk olarak kabul edilmesi niyetindeyiz. İnşallah çalışmamız başarılı olur" ifadelerini kullandı.