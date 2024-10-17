Trafik kazasında ölümden dönen adam cenneti gördüğünü iddia etti: Bana dünyaya geri dönmem gerektiğini söylediler

ABD'de yaşayan Landon Kemp isimli adam, 1997 yılında geçirdiği bir trafik kazasından sonra ölümden sonraki yaşamı gördüğünü öne sürdü.

Trafik kazasında ölümden dönen adam cenneti gördüğünü iddia etti: Bana dünyaya geri dönmem gerektiğini söylediler - 1

Landon Kemp, henüz 8 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'nin Carolina eyaletindeki bir kiliseden dönerken trafik kazası geçirdi. Ambulans ve arabanın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, Kemp'in babası olay yerinde hayatını kaybederken, annesi ise yaralı olarak kurtuldu. Ancak araç öyle hasarlıydı ki, sağlık görevlileri un ufak olan arabada 8 yaşında bir çocuk olduğunu fark edemediler.

N-LIFE HABERLERİ

Trafik kazasında ölümden dönen adam cenneti gördüğünü iddia etti: Bana dünyaya geri dönmem gerektiğini söylediler - 2

Kemp'in annesi bile oğlunun arabada olmadığını ve kaza esnasında yola doğru savrulduğunu düşündü. Küçük çocuğun ayakkabılarının bulunmasıyla, aramalar derinleştirildi. Saatler sonra Landon Kemp'in ağır yaralı bedeni, aracın arka tarafından çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleler ardından hastaneye kaldırılan Landon Kemp'in kalbi tam 3 kez durdu. Her seferinde sağlık görevlilerinin müdahalesiyle hayata dönen Kemp, o süreçte ölümden sonraki yaşamı gördüğünü iddia etti.

Trafik kazasında ölümden dönen adam cenneti gördüğünü iddia etti: Bana dünyaya geri dönmem gerektiğini söylediler - 3

Israrla cenneti gördüğünü söyleyen Landon Kemp, gittiği yerde ölen babasını ve babasının 1 ay önce ölen arkadaşını gördüğünü öne sürdü. Kemp'in tüyler ürperten sözleri, dünya basınında da dikkat çekti.

Dünyayla arasındaki bağlantının 3 kere koptuğunu hissettiğini söyleyen Kemp, şu ifadeleri kullandı:

''Oradayken, bana dünyaya geri dönmem gerektiğini söylediler. Ayrıca İsa, geri döndüğümde iyi bir Hristiyan olmamı tembih etti.''



Trafik kazasında ölümden dönen adam cenneti gördüğünü iddia etti: Bana dünyaya geri dönmem gerektiğini söylediler - 4

Uzmanlara göre, Landon Kemp'in söylediklerinin bilimsel bir açıklaması var. Yapılan araştırmalar, kalp durduktan sonra insan beyninin çok kısa bir süre daha normal bir şekilde çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. 

Reanimasyon sırasında bir saat oksijensiz kalınsa bile beyin aktivite patlamaları yaşayabiliyor.

Trafik kazasında ölümden dönen adam cenneti gördüğünü iddia etti: Bana dünyaya geri dönmem gerektiğini söylediler - 5

Ölümün kıyısından dönen kişiler üzerinde yapılan araştırmalarda, bu kişilerin çok çeşitli hisler yaşayabildiği ve çoğunun ortak bir temayı paylaştığı görüldü. Bunlar arasında beden dışı deneyimler, tünelin sonundaki parlak ışıklar, ölmüş yakınlarıyla karşılaşma veya hayatlarının gözlerinin önünden film şeridi gibi geçmesi yer alıyor. Kimi kendisini cennette kimiyse cehennemde şeytanlar arasında görüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER