Trafik kazasında ölümden dönen adam cenneti gördüğünü iddia etti: Bana dünyaya geri dönmem gerektiğini söylediler

Landon Kemp, henüz 8 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'nin Carolina eyaletindeki bir kiliseden dönerken trafik kazası geçirdi. Ambulans ve arabanın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, Kemp'in babası olay yerinde hayatını kaybederken, annesi ise yaralı olarak kurtuldu. Ancak araç öyle hasarlıydı ki, sağlık görevlileri un ufak olan arabada 8 yaşında bir çocuk olduğunu fark edemediler.