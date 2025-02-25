Tükenmişliğin tedavisi var mı?
Tükenmişlik sendromu, aşırı iş stresinin birikerek kişinin hem zihinsel hem de fiziksel sağlığını olumsuz şekilde etkilemesiyle ortaya çıkar. Duygusal tükenmişlik yaşayan bir kişi, işine karşı olumsuz bir tutum sergileyebilirken; uzmanlar uzun vadeli tükenmişliğin depresyon ve uykusuzluk gibi problemlere neden olabileceğinin de altını çiziyor.
Dünya Sağlık Örgütü; tükenmişliği, modern çalışma hayatında yaygın olarak görülen enerji kaybı, bitkinlik ve motivasyon eksikliği olarak tanımlıyor.