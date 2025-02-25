Tükenmişliğin tedavisi var mı?

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Yöneticiniz ve meslektaşlarınızla iş yükünüzü dengelemek ve öncelikler belirlemek için bir plan oluşturun. Gereksiz görevleri azaltmak, tükenmişliği engellemeye yardımcı olabilir.

Düzenli egzersiz, meditasyon, yoga, film izleme veya müzik dinlemek gibi rahatlatıcı aktivitelerle zihninizi ve bedeninizi rahatlatın.