Tükenmişliğin tedavisi var mı?

Tükenmişlik sendromu, aşırı iş stresinin birikerek kişinin hem zihinsel hem de fiziksel sağlığını olumsuz şekilde etkilemesiyle ortaya çıkar. Duygusal tükenmişlik yaşayan bir kişi, işine karşı olumsuz bir tutum sergileyebilirken; uzmanlar uzun vadeli tükenmişliğin depresyon ve uykusuzluk gibi problemlere neden olabileceğinin de altını çiziyor.

Tükenmişliğin tedavisi var mı? - 1

Dünya Sağlık Örgütü; tükenmişliği, modern çalışma hayatında yaygın olarak görülen enerji kaybı, bitkinlik ve motivasyon eksikliği olarak tanımlıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Tükenmişliğin tedavisi var mı? - 2

Tükenmişlik sendromunun başlıca nedenleri arasında iş yerindeki aşırı baskı, olumsuz ilişkiler ve uzun çalışma saatleri yer alabilir. Bu faktörler, kişilerin görevlerini yerine getirmekte zorlanmasına ve duygusal stresin birikmesine yol açar. 

Tükenmişliğin tedavisi var mı? - 3

Tükenmişlik sendromu, üç ana semptom grubunda kendini gösterir:

Duygusal tükenmişlik: İşten sonra enerji kaybı, aşırı yorgunluk ve bitkinlik hissi.

Kişiliksizleşme: İş arkadaşlarından veya çevredeki insanlardan uzaklaşma, kayıtsızlık, iş yerindeki bağlılık hissinin kaybolması.

Düşük öz saygı: Yetersizlik duyguları, verimsizlik ve işteki üretkenlik kaybı, olumsuz iş tutumları.

Tükenmişliğin tedavisi var mı? - 4

Tükenmişlik sendromunun fiziksel etkileri de oldukça belirgindir:

  • Uykusuzluk
  • Belirgin kilo değişiklikleri (ağırlık artışı veya kaybı)
  • Kas ağrıları ve bağışıklık sisteminin zayıflaması
  • Aşırı stres, depresyon ve alkol veya uyuşturucu bağımlılığı riski
  • Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunları
Tükenmişliğin tedavisi var mı? - 5

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Yöneticiniz ve meslektaşlarınızla iş yükünüzü dengelemek ve öncelikler belirlemek için bir plan oluşturun. Gereksiz görevleri azaltmak, tükenmişliği engellemeye yardımcı olabilir.

Düzenli egzersiz, meditasyon, yoga, film izleme veya müzik dinlemek gibi rahatlatıcı aktivitelerle zihninizi ve bedeninizi rahatlatın.

Tükenmişliğin tedavisi var mı? - 6

Düzenli ve kaliteli uyku, tükenmişlik sendromu ile mücadele eden bir kişinin vücudunun dinlenmesine ve enerjisini geri kazanmasına yardımcı olur.

Farkındalık pratiği ve meditasyon, zihni sakinleştirir ve olumsuz tutumları iyileştirir. 

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