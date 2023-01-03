Tuncelili kadınlar atık malzemelere hayat veriyor

Usta öğretici Aynur Orhan ise Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 2 yıldır kurslar vererek geçimini sağladığını söyledi. Orhan, “Çalışma ortamımız çok güzel ve kadın arkadaşlarımızla oturup sohbet ediyoruz. Her ev hanımının iş yapması gerekmiyor sanatsal çalışmalarla da uğraşabilir. Biz bu ürünlerin hepsini emek vererek yapıyoruz ve atık malzemeleri süs eşyası olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.