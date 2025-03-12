Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu: Azim dolu hikayesiyle hayran bıraktı
Bursa'da yaşayan Kübra Keskin, 21 yıl önce bir binanın üçüncü katından düştü ve boynu kırıldığı için omurilik yaralanması sonucu yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı. Yoğun fizik tedavi egzersizleri sayesinde kollarını ve üst bedenini güçlendiren Keskin, 18 yaşına girdiğinde ehliyet alarak Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotu oldu.
Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarışan ilk engelli kadın ralli pilotu olan Keskin, şampiyonanın en zorlu ayaklarından biri olarak kabul edilen Barum Czech Rally Zlin'de 112 otomobilin katıldığı Çekya'daki organizasyonda kadın pilotlar arasında 1'inci, Rc 5 kategorisinde 3'üncü olarak çifte kupa kazandı.