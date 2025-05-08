Tuvaletten 75 kat daha kirli ev eşyası: Her gün silinmesi gerekiyor
Evinizdeki en kirli yerin banyo ya da tuvalet olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma bu yaygın inancı tersine çeviriyor. Araştırmaya göre, evinizin en çok kullanılan ve en kirli yeri aslında kanepe olabilir.
İngiltere'de yürütülen çalışmada, farklı evlerdeki altı kanepe örneklenerek detaylı mikrobiyolojik analizler yapıldı. Sonuçlar ise oldukça çarpıcı: Kanepeler, 100 santimetrekarelik alanda ortalama 508.883 adet aerobik mezofilik bakteri (AMB) içeriyor. Bu bakteriler genellikle ölü deri hücreleri ve yiyecek kırıntıları gibi ev ortamında bulunan maddelerle ilişkilendiriliyor.
Bilim insanları, tuvaletin tertemiz görünmesini sağlayan başka bir ortak noktanın daha olduğunu söylüyor.
Her ne kadar her gün kullanıyor olsanız da bu ürün bir klozet kapağından 75 kat daha kirli olabilir.