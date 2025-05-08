Tuvaletten 75 kat daha kirli ev eşyası: Her gün silinmesi gerekiyor

Evinizdeki en kirli yerin banyo ya da tuvalet olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma bu yaygın inancı tersine çeviriyor. Araştırmaya göre, evinizin en çok kullanılan ve en kirli yeri aslında kanepe olabilir.

Tuvaletten 75 kat daha kirli ev eşyası: Her gün silinmesi gerekiyor - 1

İngiltere'de yürütülen çalışmada, farklı evlerdeki altı kanepe örneklenerek detaylı mikrobiyolojik analizler yapıldı. Sonuçlar ise oldukça çarpıcı: Kanepeler, 100 santimetrekarelik alanda ortalama 508.883 adet aerobik mezofilik bakteri (AMB) içeriyor. Bu bakteriler genellikle ölü deri hücreleri ve yiyecek kırıntıları gibi ev ortamında bulunan maddelerle ilişkilendiriliyor.

Bilim insanları, tuvaletin tertemiz görünmesini sağlayan başka bir ortak noktanın daha olduğunu söylüyor.

Her ne kadar her gün kullanıyor olsanız da bu ürün bir klozet kapağından 75 kat daha kirli olabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Tuvaletten 75 kat daha kirli ev eşyası: Her gün silinmesi gerekiyor - 2

Karşılaştırma yapıldığında ise tuvalet oturağında sadece 6.800, mutfak çöp kutusunda ise 6.000 AMB bulunduğu tespit edildi. Araştırmacılar, kanepenin evdeki diğer potansiyel mikrop kaynaklarıyla da karşılaştırıldığında açık ara en kirli yüzey olduğunu belirtiyor.


Tuvaletten 75 kat daha kirli ev eşyası: Her gün silinmesi gerekiyor - 3

Ayrıca, dizüstü bilgisayarlar 5.800 aerobik mezofilik bakteri, TV kumandaları 3.700 aerobik mezofilik bakteri, çalışma masaları 5.900 aerobik mezofilik bakteri ve kapı kolları ise 1.800 aerobik mezofilik bakteri içeriyor. Ancak bu sayıların hiçbiri kanepedeki yoğun bakteri varlığıyla boy ölçüşemiyor.


Tuvaletten 75 kat daha kirli ev eşyası: Her gün silinmesi gerekiyor - 4

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ DİKKAT!

Çalışma, evcil hayvanların bulunduğu evlerde kanepelerin mikrop açısından çok daha kirli olduğunu ortaya koydu. Özellikle iki kedi bulunan bir evdeki kanepede, 100 cm² alanda bir milyonu aşkın E. coli bakterisi tespit edildi. Bu bakteri türü genellikle dışkı yoluyla bulaşır ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.


Tuvaletten 75 kat daha kirli ev eşyası: Her gün silinmesi gerekiyor - 5

TEMİZLİK UYARISI

Kanepeler yemek yeme, şekerleme yapma ve evcil hayvanlarla vakit geçirme gibi pek çok aktiviteye ev sahipliği yapıyor. Bu da bakterilerin üremesi için ideal bir ortam yaratıyor. Uzmanların önerileri arasında her gün kanepenin yüzeyinin hızlıca silinmesi, haftalık olarak karbonatla temizlik yapılması ve yastık kılıflarının düzenli olarak yıkanması yer alıyor. Ayrıca, küf oluşumunu önlemek için kumaş parçalarının tamamen kurutulması gerektiği vurgulanıyor.

Kanepe, evdeki en kirli yüzeylerden biri olabilir. Ancak birkaç basit alışkanlıkla bu mikrop yuvasını hijyenik bir hale getirmek mümkün. Uzmanlar, düzenli temizlikle hem sağlığınızı koruyabileceğinizi hem de yaşam alanınızın kalitesini artırabileceğinizi söylüyor.

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