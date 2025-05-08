Tuvaletten 75 kat daha kirli ev eşyası: Her gün silinmesi gerekiyor

TEMİZLİK UYARISI

Kanepeler yemek yeme, şekerleme yapma ve evcil hayvanlarla vakit geçirme gibi pek çok aktiviteye ev sahipliği yapıyor. Bu da bakterilerin üremesi için ideal bir ortam yaratıyor. Uzmanların önerileri arasında her gün kanepenin yüzeyinin hızlıca silinmesi, haftalık olarak karbonatla temizlik yapılması ve yastık kılıflarının düzenli olarak yıkanması yer alıyor. Ayrıca, küf oluşumunu önlemek için kumaş parçalarının tamamen kurutulması gerektiği vurgulanıyor.



Kanepe, evdeki en kirli yüzeylerden biri olabilir. Ancak birkaç basit alışkanlıkla bu mikrop yuvasını hijyenik bir hale getirmek mümkün. Uzmanlar, düzenli temizlikle hem sağlığınızı koruyabileceğinizi hem de yaşam alanınızın kalitesini artırabileceğinizi söylüyor.