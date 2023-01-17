Uçuş korkusunu yenmek için hostesten ipuçları

"KAFEİNLİ İÇECEK İÇMEYİN"

Goodwin, gergin bir yolcuysanız nelerden kaçınmanız gerektiğini anlattı. Uçuş görevlisi, kahve tüketiminizi sınırlamanın iyi bir fikir olduğunu söyledi. Bunu, "Uçuşunuzdan önce kafein içeren herhangi bir şey içmemeye çalışın çünkü bu, kaygınızı artırabilir, sizi daha sinirli ve sinirli yapabilir" diye açıkladı.