Ülkelerin saç haritası çıkarıldı: En çok kel Çekya'da

En çok saçsız erkeğin bulunduğu ülkeler açıklandı. Vantage Hair Clinic'in verilerine dayanarak World Population Review tarafından derlenen rakamlar, saçlarını diğer ırklardan daha hızlı kaybetme eğiliminde olan, çoğu beyaz tenli en saçsız 21 ülkeyi ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, yetişkin erkek nüfusunun yüzde 40'ından fazlasının saç dökülmesinden muzdarip olduğu Çekya'daki erkeklerin en pürüzsüz kafalara sahip olduğunu buldu. Analiz edilen 21 ülke arasında Türkiye yer almadı.