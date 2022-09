Ünlü bir markada çalışmak isteyen Karly Blackburn özgeçmişini pastaya bastırarak başvuruda bulundu

Her şey Karly Blackburn’ün Nike’ın yer yıl düzenlendiği ‘Just Do It Day’ kutlamalarına katılmak istemesiyle başladı. Etkinliğe davetli olmadığı halde partinin parçası olmak isteyen Blackburn, pastaya CV’sini bastırarark şirketle görüşme ayarlayabileceğini düşündü.