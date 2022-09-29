Ünlü bir markada çalışmak isteyen Karly Blackburn özgeçmişini pastaya bastırarak başvuruda bulundu

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK DESTEK

Blackburn'ün bir markaya iş başvurusunda bulunmak için bu kadar çaba harcaması ve kullandığı yöntem sosyal medyada viral oldu.

Olayı yakından takip eden sosyal medya kullanıcıları, Blackburn'ün görüşme sonrasında işe alınıp alınmayacağıyla ilgili anketler düzenlemeye ve markanın Blackburn'ü işe almasıyla ilgili kampanyalar başladı.