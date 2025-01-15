Üstün zekalı çocuklara özgü olan 7 davranış: Bazıları gözden kaçabiliyor

ERKEN DİL GELİŞİMİ

Üstün zekalı çocuklar genellikle yaşıtlarından daha erken konuşmaya başlarlar ve daha geniş bir kelime dağarcığına sahiptirler. 1 yaş civarında kelimelerle iletişim kurmaya başlamak, 2 yaşında ise daha karmaşık cümleler kurmak bu çocukların belirgin özellikleri arasında yer alır. Araştırmalar, bu çocukların dil gelişimlerinin çok hızlı olduğunu ve özellikle soyut kavramları anlama yeteneklerinin diğer çocuklara göre daha gelişmiş olduğunu ortaya koyuyor.