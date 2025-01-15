Üstün zekalı çocuklara özgü olan 7 davranış: Bazıları gözden kaçabiliyor
Dünyada IQ testlerinden 130 ve üzeri puan alan bireyler, genellikle üstün zekalı kabul edilir. Ancak uzmanlar, üstün zekanın her zaman yaygın IQ testleriyle belirlenemeyeceğini ifade ediyor. Üstün zekalı çocuklar, kendilerini genellikle yüksek duyusal duyarlılık ve problem çözme yetenekleriyle ele verebiliyor. İşte yüksek zekalı çocuklara özgü olan 7 davranış:
ERKEN DİL GELİŞİMİ
Üstün zekalı çocuklar genellikle yaşıtlarından daha erken konuşmaya başlarlar ve daha geniş bir kelime dağarcığına sahiptirler. 1 yaş civarında kelimelerle iletişim kurmaya başlamak, 2 yaşında ise daha karmaşık cümleler kurmak bu çocukların belirgin özellikleri arasında yer alır. Araştırmalar, bu çocukların dil gelişimlerinin çok hızlı olduğunu ve özellikle soyut kavramları anlama yeteneklerinin diğer çocuklara göre daha gelişmiş olduğunu ortaya koyuyor.