Uyku pozisyonu omurganızı nasıl etkiliyor: Her gece sırtınıza zarar mı veriyorsunuz?



Mide üstü uyumak genellikle omurga sağlığı için en az etkili pozisyon olarak kabul edilir. Uzun süreler boyunca boynu döndürür, servikal omurganın hizasızlığına, sinir rahatsızlığına ve gergin kaslara neden olur. Ayrıca, alt sırtın doğal eğrisinin düzleşmesinden dolayı gerginlik ortaya çıkabilir.



Omurga hizalaması için en destekleyici duruşun genellikle sırt üstü uyumak olduğu görülür, özellikle de bel eğriliğini korumak için dizlerin altına bir yastık yerleştirildiğinde. Ancak, horlama veya obstrüktif uyku apnesi varsa bu pozisyon önerilmeyebilir.





