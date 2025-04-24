Uyku pozisyonu omurganızı nasıl etkiliyor: Her gece sırtınıza zarar mı veriyorsunuz?
Omurga, duruşu korumak, hareket kabiliyeti sağlamak ve vücudu ayakta tutmak için olmazsa olmazdır. Ancak, kişinin uyuduğu pozisyon omurga sağlığını etkileyen faktörlerden biridir. Birçok kişi uyurken omurgalarına istemeden stres yükler ve bu da sertliğe, sırt ağrısına veya uzun vadeli kas-iskelet sistemi sorunlarına yol açabilir. Vücut uyurken kendini iyileştirir ve onarır. Ancak, omurga doğru şekilde konumlandırılmazsa bu iyileşme süreci tehlikeye girebilir. Omurgayı destekleyen kaslar ve bağlar, özellikle servikal (boyun) ve lomber (alt sırt) bölgelerdekiler, kötü uyku pozisyonu nedeniyle zorlanabilir.
Mide üstü uyumak genellikle omurga sağlığı için en az etkili pozisyon olarak kabul edilir. Uzun süreler boyunca boynu döndürür, servikal omurganın hizasızlığına, sinir rahatsızlığına ve gergin kaslara neden olur. Ayrıca, alt sırtın doğal eğrisinin düzleşmesinden dolayı gerginlik ortaya çıkabilir.
Omurga hizalaması için en destekleyici duruşun genellikle sırt üstü uyumak olduğu görülür, özellikle de bel eğriliğini korumak için dizlerin altına bir yastık yerleştirildiğinde. Ancak, horlama veya obstrüktif uyku apnesi varsa bu pozisyon önerilmeyebilir.