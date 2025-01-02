Uyku takip uygulamasında tüyler ürperten kayıt: Tek başına yaşayan kadının evindeki gizemli erkek sesi
Yapılan araştırmalar her üç kişiden ikisinin uykuda konuştuğunu gösteriyor. Uzmanlar uyku sırasında çıkarılan seslerin sağlığımız hakkında önemli veriler vereceğini belirtiyor. Bunun için geliştirilen uygulamalar ise artmış durumda. Özellikle yalnız yaşayan insanların tercih ettiği uyku uygulamalarının kullanımı artmışken, geçtiğimiz günlerde Reddit'te paylaşım yapan bir kadın yaşadığı ürkütücü deneyimi anlattı.
Norveç’te yapılan bir araştırmaya göre, insanların yüzde 66'sı uykusu sırasında konuşuyor. Sağlık açısından uyku konuşma takibinin önemine dikkat çeken uzmanlar, ses kayıt cihazları ya da uyku aplikasyonlarının kullanılabileceğini belirtiyor.
Uyku verimliliğinin artmasına da yardımcı olan uygulamayı kullanan bir kadın ise Reddit'te yaşadığı ürkütücü deneyimini paylaştı.