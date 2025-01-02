Uyku takip uygulamasında tüyler ürperten kayıt: Tek başına yaşayan kadının evindeki gizemli erkek sesi

Yapılan araştırmalar her üç kişiden ikisinin uykuda konuştuğunu gösteriyor. Uzmanlar uyku sırasında çıkarılan seslerin sağlığımız hakkında önemli veriler vereceğini belirtiyor. Bunun için geliştirilen uygulamalar ise artmış durumda. Özellikle yalnız yaşayan insanların tercih ettiği uyku uygulamalarının kullanımı artmışken, geçtiğimiz günlerde Reddit'te paylaşım yapan bir kadın yaşadığı ürkütücü deneyimi anlattı.

Uyku takip uygulamasında tüyler ürperten kayıt: Tek başına yaşayan kadının evindeki gizemli erkek sesi - 1

Norveç’te yapılan bir araştırmaya göre, insanların yüzde 66'sı uykusu sırasında konuşuyor. Sağlık açısından uyku konuşma takibinin önemine dikkat çeken uzmanlar, ses kayıt cihazları ya da uyku aplikasyonlarının kullanılabileceğini belirtiyor.

Uyku verimliliğinin artmasına da yardımcı olan uygulamayı kullanan bir kadın ise Reddit'te yaşadığı ürkütücü deneyimini paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Uyku takip uygulamasında tüyler ürperten kayıt: Tek başına yaşayan kadının evindeki gizemli erkek sesi - 2

Gece saat 03.26’da uyku takip uygulamasında kaydedilen bir ses, hem kullanıcının hem de sosyal medyanın gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Uyku sırasında mırıldandığını bilen kadın, uygulamayı kontrol ederken, kendisine ait olmayan bir erkek sesinin de kayda geçtiğini fark etti.

Uyku takip uygulamasında tüyler ürperten kayıt: Tek başına yaşayan kadının evindeki gizemli erkek sesi - 3

Erkek sesi, oldukça net bir şekilde “waka waka, baka baka” gibi ifadeler kullanırken, kadın da uyur halde “mmm” ve “mmhm” gibi seslerle yanıt veriyordu. 

Kadın, ikinci katta tek başına yaşadığını ve evine başka birinin girmesinin imkansız olduğunu ifade etti. Güvenlik sisteminin sağlam olduğunu belirten kullanıcı, yaşadığı olayı "Bu bir paranormal durum mu, yoksa birisi gerçekten evime mi girdi, emin değilim" sözleriyle anlattı.

Uyku takip uygulamasında tüyler ürperten kayıt: Tek başına yaşayan kadının evindeki gizemli erkek sesi - 4

Olayın detaylarını paylaşan kullanıcı, kaydın yapıldığı cihazın oturma odasında bulunduğunu ve telefonunun cihazdan uzakta olduğunu belirtti. Bu durum, cihazın hacklenmiş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Ancak birçok kişi, kaydın gerçek bir kişinin varlığına işaret ettiğini düşünüyor.

Sosyal medya kullanıcılarından biri, “Evine gizlice girip yaşayan bir kişi olabilir. Bu nadir ama imkansız değil. Önce güvenliğini sağla” diyerek kadına yatak odasına ve diğer bölgelere kamera yerleştirmesini önerdi.

Uyku takip uygulamasında tüyler ürperten kayıt: Tek başına yaşayan kadının evindeki gizemli erkek sesi - 5

Bazı kullanıcılar, erkek sesinin söylediklerinin anlamını çözmeye çalıştı. “Waka waka” ifadesinin Kamerun’da “yap” anlamına geldiği, “baka” kelimesinin ise Japonca’da “aptal” demek olduğu belirtildi. Öte yandan, bazıları olaya mizahi bir şekilde yaklaşarak, sesin Shakira’nın ünlü şarkısı Waka Waka’ya gönderme yaptığını iddia etti.

Uyku takip uygulamasında tüyler ürperten kayıt: Tek başına yaşayan kadının evindeki gizemli erkek sesi - 6

Olayın paranormal bir durumdan mı yoksa bir güvenlik ihlalinden mi kaynaklandığı hala belirsiz. Ancak bir kullanıcı, “Eğer gerçek biriyse, bu bir hayalet olmasından daha korkutucu” yorumuyla birçok kişinin endişelerini dile getirdi.

Uyku takip uygulamasında tüyler ürperten kayıt: Tek başına yaşayan kadının evindeki gizemli erkek sesi - 7

Olayla ilgili tartışmalar devam ederken, kullanıcı evine kamera yerleştireceğini ve güvenlik önlemlerini artıracağını söyledi. Gerçek ise hâlâ gizemini koruyor.

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