Uyku takip uygulamasında tüyler ürperten kayıt: Tek başına yaşayan kadının evindeki gizemli erkek sesi

Olayın detaylarını paylaşan kullanıcı, kaydın yapıldığı cihazın oturma odasında bulunduğunu ve telefonunun cihazdan uzakta olduğunu belirtti. Bu durum, cihazın hacklenmiş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Ancak birçok kişi, kaydın gerçek bir kişinin varlığına işaret ettiğini düşünüyor.

Sosyal medya kullanıcılarından biri, “Evine gizlice girip yaşayan bir kişi olabilir. Bu nadir ama imkansız değil. Önce güvenliğini sağla” diyerek kadına yatak odasına ve diğer bölgelere kamera yerleştirmesini önerdi.