Uzman psikolog açıkladı: Oyun alanlarınızı keşfettiniz mi?

Modern hayatın temposunda bazen kendi yaşamımızın seyircisi gibi hissetmek kaçınılmaz oluyor. "Ne yapıyorum, neden yapıyorum ve bunu gerçekten istiyor muyum?" soruları yürek burkan bir şekilde belirebiliyor. Bu süreci uzun süre deneyimlemek, zamanla anlam kaybına ve ruhsal bir bulanıklığa dönüşebilir.



Psikolojik araştırmalar gösteriyor ki, kişinin yaşamında anlam kaybı yaşamaya başlaması, ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerinde ciddi etkiler bırakabilir. Anlam kaybı; depresyon, anksiyete, dikkat dağınıklığı, uyku problemleri ve sosyal ilişkilerde bozulmalara neden olabilir. Kişi kendisini dış dünyayla uyumlanamayan biri gibi hissedebilir ve bu dengesizlik, bazen madde bağımlılığı ya da zararlı ilişkiler gibi yıpratıcı alanlara kaymasına yol açabilir.





