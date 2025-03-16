Uzman psikolog açıkladı: Oyun alanlarınızı keşfettiniz mi?

Hayat, pek çok rolü bir arada yürütmemizi gerektiriyor. Evde ebeveyn, şehirde vatandaş, işte çalışan ya da yöneticiyiz. Bu rollerin her biri belirli sorumluluklar ve davranış kalıplarını da beraberinde getiriyor. Peki, bu rollerin içinde sıkışıp kaldığınız, nefes almak için bile alan bulamadığınız anlar oluyor mu? Klinik Psikolog ve Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal, ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.

Uzman psikolog açıkladı: Oyun alanlarınızı keşfettiniz mi? - 1

Modern hayatın temposunda bazen kendi yaşamımızın seyircisi gibi hissetmek kaçınılmaz oluyor. "Ne yapıyorum, neden yapıyorum ve bunu gerçekten istiyor muyum?" soruları yürek burkan bir şekilde belirebiliyor. Bu süreci uzun süre deneyimlemek, zamanla anlam kaybına ve ruhsal bir bulanıklığa dönüşebilir.

Psikolojik araştırmalar gösteriyor ki, kişinin yaşamında anlam kaybı yaşamaya başlaması, ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerinde ciddi etkiler bırakabilir. Anlam kaybı; depresyon, anksiyete, dikkat dağınıklığı, uyku problemleri ve sosyal ilişkilerde bozulmalara neden olabilir. Kişi kendisini dış dünyayla uyumlanamayan biri gibi hissedebilir ve bu dengesizlik, bazen madde bağımlılığı ya da zararlı ilişkiler gibi yıpratıcı alanlara kaymasına yol açabilir.


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Uzman psikolog açıkladı: Oyun alanlarınızı keşfettiniz mi? - 2

HAYATIN İÇİNDE BİR "OYUN ALANI" YARATMAK

Psikoloji, bireyin dış dünyadaki rolleriyle iç dünyasındaki arzularını dengeleyebilmesi için bir "geçiş alanına" ihtiyacı olduğunu vurgular. Bu kavram, psikanalist Donald Winnicott tarafından ortaya atılmıştır ve bireyin oyun oynayabildiği, kendini özgür hissedebildiği alanları ifade eder.

Oyun, yalnızca çocuklara özgü bir eylem değil; yetişkinler için de ruhsal iyilik halini destekleyen bir unsur. Araştırmalar, merak duygusunun ve yaratıcılığın gelişmesinin bireyin ruhsal dengesi için kritik olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle, oyun alanlarımızı keşfetmek, ruhsal dayanıklılığımızı arttırmak adına önemli bir adımdır.


Uzman psikolog açıkladı: Oyun alanlarınızı keşfettiniz mi? - 3

KENDİNİZE AİT BİR GEÇİŞ ALANINIZ VAR MI?

Bireyin kendine ait bir geçiş alanı yaratması, farklı yollarla mümkün olabilir:

Sosyal Bağlantılar: Güven duyduğunuz insanlarla vakit geçirmek
Sanatsal Aktiviteler: Resim yapmak, sergi gezmek, şiir okumak, enstrüman çalmak
Bedensel Hareket: Dans etmek, yoga yapmak, sporla meşgul olmak
Yaratıcı İfade: Yazı yazmak, hikaye anlatmak, bir günlük tutmak
Yeni Yerler Keşfetmek: Seyahat etmek, farklı kültürleri deneyimlemek
Gündelik Oyunlar: Temizlik yaparken dans etmek, yemek yaparken şarkı söylemek gibi eylemleri oyuna dönüştürmek

Bu alanlar, bireyin zihinsel esnekliğini arttırır, stresle başa çıkma becerisini geliştirir ve yaşama dair tatmin hissini yüksek tutar.


Uzman psikolog açıkladı: Oyun alanlarınızı keşfettiniz mi? - 4

OYUN ALANININ BİREYE KATKILARI

Bir geçiş alanı yaratmanın psikolojik olarak faydaları saymakla bitmez:

Daha güçlü ve sağlıklı sosyal bağlar kurmak
Kendini ifade etme becerisini güçlendirmek
Yaratıcılık ve problem çözme yeteneğini artırmak
Kendini tanıma ve kabul sürecini desteklemek
Hayata ve kendine dair daha dengeli bir bakış açısı kazanmak

Duygusal tükenmişliği önlemek


Uzman psikolog açıkladı: Oyun alanlarınızı keşfettiniz mi? - 5

YAŞAM BİR DENKLEM DEĞİL, BİR AKIŞ

Hayat, her zaman net çizgilerle ayrılan bir denklem değildir. Bazen kaotik, bazen tahmin edilemezdir. Ancak bu akışı anlamlandırmak ve ona kendimizden bir parça katmak elimizdedir.
Sorumluluklardan kaçınmak, bazen en kolay yol gibi görünse de uzun vadede daha büyük bir yük haline gelir.

Uzman psikolog açıkladı: Oyun alanlarınızı keşfettiniz mi? - 6

Bunun yerine, hayatın akışına bir oyun alanı ekleyerek onu daha keyifli hale getirebiliriz. Winnicott'un da dediği gibi, "Oyun oynayabilen ve yaratabilen birey, gerçek anlamda sağlıklı bireydir."

Siz, oyun alanlarınızı keşfettiniz mi?

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