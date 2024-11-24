Uzmanı açıkladı: Çocukluk travması yaşadığınızı gösteren beş gizli belirti!
Çocuklukta yaşanan duygusal ihmal, farkında olmadan hayatımızı şekillendirebilir ve yetişkinlikte kendini beklenmedik şekillerde gösterebilir. Terapist Logan Cohen, çocuklukta duygusal ihmalin, kendini ifade etmekte zorlanma, sahtekârlık sendromu ve yalnız hissetme gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini açıkladı. İşte çocukluk çağı travması yaşadığınızı ve bunun farkında olmadığınızı gösteren beş gizli işaret..
Uzmanlar, farkında olmasak bile çocukluk travmalarının yetişkin hayatımızı etkileyebileceğini belirtiyor.
Lisanslı evlilik ve aile terapisti Logan Cohen, çocukluk travmasının yetişkinlikte fark edilmesinin zor ama derin izler bırakabileceğini ifade etti. Cohen, duygusal ihmalin “görünmez travma” olarak adlandırıldığını ve etkilerinin bazen yıllar sonra ortaya çıktığını vurguladı.