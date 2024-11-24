Uzmanı açıkladı: Çocukluk travması yaşadığınızı gösteren beş gizli belirti!

Çocuklukta yaşanan duygusal ihmal, farkında olmadan hayatımızı şekillendirebilir ve yetişkinlikte kendini beklenmedik şekillerde gösterebilir. Terapist Logan Cohen, çocuklukta duygusal ihmalin, kendini ifade etmekte zorlanma, sahtekârlık sendromu ve yalnız hissetme gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini açıkladı. İşte çocukluk çağı travması yaşadığınızı ve bunun farkında olmadığınızı gösteren beş gizli işaret..

Uzmanı açıkladı: Çocukluk travması yaşadığınızı gösteren beş gizli belirti! - 1

Uzmanlar, farkında olmasak bile çocukluk travmalarının yetişkin hayatımızı etkileyebileceğini belirtiyor.

Lisanslı evlilik ve aile terapisti Logan Cohen, çocukluk travmasının yetişkinlikte fark edilmesinin zor ama derin izler bırakabileceğini ifade etti. Cohen, duygusal ihmalin “görünmez travma” olarak adlandırıldığını ve etkilerinin bazen yıllar sonra ortaya çıktığını vurguladı.

N-LIFE HABERLERİ

Uzmanı açıkladı: Çocukluk travması yaşadığınızı gösteren beş gizli belirti! - 2

DUYGUSAL İHMAL NEDİR?

Duygusal ihmal, bir çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi, onaylama ve ilgiden mahrum bırakılması olarak tanımlanıyor.

Sarılma gibi şefkat göstergelerinin eksikliği veya duyguların küçümsenmesi, bu ihmalin en yaygın örnekleri arasında.

Uzmanlara göre, bu durum, çocuğun güvenlik ve bağlanma duygusuna ciddi zarar veriyor.

Uzmanı açıkladı: Çocukluk travması yaşadığınızı gösteren beş gizli belirti! - 3

1- KENDİ ADINA KONUŞMAKTA ZORLANMA

Cohen, ihmal edilen çocukların yetişkinlikte haklarını savunmakta güçlük çekebileceğini belirtiyor. İhtiyaçlarını ifade etmeye çalıştıklarında reddedilen çocuklar, zamanla sessiz kalmayı öğreniyor.

Uzmanı açıkladı: Çocukluk travması yaşadığınızı gösteren beş gizli belirti! - 4

2- NASILSIN? SORUSUNA KARŞI TUHAF HİSSETTME 

Cohen, ikinci işaretin ise insanların sizinle duygularınızı içtenlikle sorduğunda kendinizi garip hissetmeniz olduğunu söyledi. 

Çocukluk travmaları yaşayan kişiler, duygularını ifade etmekte zorlanır ve bu tür sorular karşısında rahatsız olabilir. Çünkü çocuklukta duyguları geçersiz kılınmıştır.

Uzmanı açıkladı: Çocukluk travması yaşadığınızı gösteren beş gizli belirti! - 5

SAHTEKARLIK SENDROMU

Terapist Cohen, çocukluk çağı travması mağdurlarında ayrıca aşağılık kompleksi veya sahtekarlık sendromu olabileceğini söyledi.

Bu kişiler, kendilerini yetersiz hisseder ve çevrelerindeki herkesin daha yetenekli olduğunu düşünürler. Temelinde düşük öz saygı yatar.

Uzmanı açıkladı: Çocukluk travması yaşadığınızı gösteren beş gizli belirti! - 6

DUYGULARINI ZOR İFADE ETMEK

Travmatik çocukluk deneyimleri yaşayanlar, duygularını tanımlamakta ve paylaşmakta güçlük çekerler.

Uzmanı açıkladı: Çocukluk travması yaşadığınızı gösteren beş gizli belirti! - 7

YALNIZLIKLA BAĞ KURMA

Yalnız hissetmelerine rağmen, sosyal ortamlarda bağ kurmakta zorlanırlar. Bu durum, reddedilme korkusuyla birleşir ve yetişkinlikte izolasyonu tercih etmelerine neden olabilir.

Uzmanı açıkladı: Çocukluk travması yaşadığınızı gösteren beş gizli belirti! - 8

ÇÖZÜM: FARKINDALIK VE TERAPİ

Uzmanlar, çocukluk travmalarının etkilerinin terapi ile tedavi edilebileceğini vurguluyor. Hastalık Kontrol Merkezi'ne göre, her yedi çocuktan biri ihmal ya da istismara maruz kalıyor. Doktorlara göre travmaların fark edilmesi, bu döngüyü kırmanın ilk adımı olabilir.

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