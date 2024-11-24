Uzmanı açıkladı: Çocukluk travması yaşadığınızı gösteren beş gizli belirti!

DUYGUSAL İHMAL NEDİR?

Duygusal ihmal, bir çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi, onaylama ve ilgiden mahrum bırakılması olarak tanımlanıyor.

Sarılma gibi şefkat göstergelerinin eksikliği veya duyguların küçümsenmesi, bu ihmalin en yaygın örnekleri arasında.

Uzmanlara göre, bu durum, çocuğun güvenlik ve bağlanma duygusuna ciddi zarar veriyor.