Uzmanı açıkladı: Sosyopatları anlamanın üç yolu

Uzmanlar, bir kişinin sosyopat olup olmadığını anlamak için dikkat edilmesi gereken önemli beden dili işaretlerini paylaştı. Sertifikalı aile içi şiddet danışmanı Danielle Radin, TikTok üzerinden, sosyopatlarla iletişimde dikkat edilmesi gereken üç ana işareti açıkladı. İşte sosyopatların ortak özellikleri

Uzmanı açıkladı: Sosyopatları anlamanın üç yolu - 1

Bir uzman, bir sosyopatla konuştuğunuzu analamanın bazı işaretleri olduğunu açıkladı. 

Uzmanlara göre sosyopatlar genellikle dürtüsel, sorumsuz ve sıklıkla suç teşkil eden davranışlarla karakterize edilen şiddetli bir antisosyal kişilik bozukluğuna (APD) sahiptir.

Bu sağlık sorununa sahip kişiler genellikle 'manipülatif, aldatıcı, pervasız olacak ve diğer insanların duygularını dikkate almazlar'.

Danışman Danielle Radin, potansiyel bir sosyopatın etrafındayken dikkat etmeniz gereken üç işareti açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

Uzmanı açıkladı: Sosyopatları anlamanın üç yolu - 2

ESNEMEZLER

Radin, bir kişinin sosyopat olup olmadığını anlamanın en belirgin işaretlerinden birinin esnememe olduğunu belirtti.

Uzmanı açıkladı: Sosyopatları anlamanın üç yolu - 3

“Sosyopat olduğunu düşündüğünüz kişinin etrafında olduğunuzda büyük bir esneme yapın. Sosyopatlar empati eksikliği nedeniyle başkalarının esnemesini çoğu zaman ‘yakalamazlar’. Eğer siz esnerken o kişi asla esnemiyorsa, bu bir kırmızı bayraktır,” dedi Radin.

Uzmanı açıkladı: Sosyopatları anlamanın üç yolu - 4

FAZLA GÖZ KIRPMA

Göz kırpmanın sosyopatların belirgin bir özelliği olduğuna dikkat çeken Radin, “Sosyopatlar ve psikopatlar kendilerine daha fazla göz kırpmayı öğretmek zorundalar." dedi.

Uzmanı açıkladı: Sosyopatları anlamanın üç yolu - 5

Ayrıca, gülümsediklerinde gözleri genellikle soğuk ve ölü olur,” ifadelerini kullandı.

Uzmanı açıkladı: Sosyopatları anlamanın üç yolu - 6

İSTEDİKLERİ ZAMAN AĞLAYABİLİRLER

Danielle Radin, sosyopatların istek üzerine ağlayabilme yeteneklerini de bir tehlike işareti olarak değerlendirdi. “Sosyopat kadınlar, istek üzerine ağlayabilirler, ancak bu gözyaşları genellikle gerçek olmayacaktır. Ağladıklarında gözyaşlarını silmeye çalışın ve gerçek olup olmadığını gözlemleyin,” dedi.

Bunun kendisini çok şaşırttığını söyleyen Radin,  "Bu beni her zaman şaşırtıyor. Sadece istediğiniz için ağlarsınız? Ben yapamam," dedi. 

Uzmanı açıkladı: Sosyopatları anlamanın üç yolu - 7

Radin'in paylaşımlarına yorum yapan bazı kullanıcılar, anında ağlayabilmenin başka sebeplerden kaynaklanabileceğini belirtti.

Bir kullanıcı, ağlamayı nadir olarak kendisine izin verdiğini ve bu yüzden duygularını bastırdığını ifade etti. Başka bir kullanıcı ise oyunculuk eğitimi aldığını ve bazı davranışları bilinçli olarak gerçekleştirdiğini belirtti.

DAHA FAZLA GÖSTER