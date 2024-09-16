Uzmanı açıkladı: Sosyopatları anlamanın üç yolu

İSTEDİKLERİ ZAMAN AĞLAYABİLİRLER

Danielle Radin, sosyopatların istek üzerine ağlayabilme yeteneklerini de bir tehlike işareti olarak değerlendirdi. “Sosyopat kadınlar, istek üzerine ağlayabilirler, ancak bu gözyaşları genellikle gerçek olmayacaktır. Ağladıklarında gözyaşlarını silmeye çalışın ve gerçek olup olmadığını gözlemleyin,” dedi.

Bunun kendisini çok şaşırttığını söyleyen Radin, "Bu beni her zaman şaşırtıyor. Sadece istediğiniz için ağlarsınız? Ben yapamam," dedi.