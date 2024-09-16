Uzmanı açıkladı: Sosyopatları anlamanın üç yolu
Uzmanlar, bir kişinin sosyopat olup olmadığını anlamak için dikkat edilmesi gereken önemli beden dili işaretlerini paylaştı. Sertifikalı aile içi şiddet danışmanı Danielle Radin, TikTok üzerinden, sosyopatlarla iletişimde dikkat edilmesi gereken üç ana işareti açıkladı. İşte sosyopatların ortak özellikleri
Bir uzman, bir sosyopatla konuştuğunuzu analamanın bazı işaretleri olduğunu açıkladı.
Uzmanlara göre sosyopatlar genellikle dürtüsel, sorumsuz ve sıklıkla suç teşkil eden davranışlarla karakterize edilen şiddetli bir antisosyal kişilik bozukluğuna (APD) sahiptir.
Bu sağlık sorununa sahip kişiler genellikle 'manipülatif, aldatıcı, pervasız olacak ve diğer insanların duygularını dikkate almazlar'.
Danışman Danielle Radin, potansiyel bir sosyopatın etrafındayken dikkat etmeniz gereken üç işareti açıkladı.