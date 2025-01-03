Uzmanı önerdi: Uyku problemi olanlar kaşık kaşık tüketsin, kan şekerini düzenleyip vücudu rahatlatıyor

Beyin sağlığı alanında araştırmalar yapan Marc Milstein, uykuya dalmakta zorluk yaşayanlar için dikkat çeken bir öneride bulundu. Milstein, gece tüketilen yulaf ezmesinin, kan şekerini düzenleyerek daha rahat bir uykuya yardımcı olabileceğini söyledi.

Uzmanı önerdi: Uyku problemi olanlar kaşık kaşık tüketsin, kan şekerini düzenleyip vücudu rahatlatıyor - 1

Kış mevsiminde konforlu bir gece uykusu çekmek, bahar aylarına göre daha zor olabilir çünkü daha az güneş ışığı, biyolojik saati önemli ölçüde bozabilir.

Beyin sağlığı hakkında çeşitli makalaleler kaleme alan Marc Milstein, gece uyumadan önce tüketilen bazı besinlerin, rahat bir uykuya katkı sağlayabileceğini söylüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Uzmanı önerdi: Uyku problemi olanlar kaşık kaşık tüketsin, kan şekerini düzenleyip vücudu rahatlatıyor - 2

Uzman isme göre, gecenin bir yarısı uykudan uyanmanın nedeni, kan şekerinin düşmesi. Bu yüzden yulaf ezmesi tüketmek, harika bir seçenek olabilir.

Uzmanı önerdi: Uyku problemi olanlar kaşık kaşık tüketsin, kan şekerini düzenleyip vücudu rahatlatıyor - 3

Yulaf ezmesi, uykuyu destekleyen melatonin hormonu, tokluk hissine önemli katkı sağlayan lif ve protein ile kasları gevşeten magnezyum açısından zengindir.

Uzmanı önerdi: Uyku problemi olanlar kaşık kaşık tüketsin, kan şekerini düzenleyip vücudu rahatlatıyor - 4

Johns Hopkins Medicine, yatmadan önce tam buğday ekmeği veya bir kase yulaf ezmesi tüketilmesini destekliyor çünkü bu gıdaların, sindirimi çok uzun sürmeyen kompleks karbonhidratlar olduğunu belirtiyor.

Uzmanı önerdi: Uyku problemi olanlar kaşık kaşık tüketsin, kan şekerini düzenleyip vücudu rahatlatıyor - 5

Toronto merkezli diyetisyen Abbey Sharp, yatmadan önce hazırladığı yulaf ezmesine; kenevir çekirdeği, süt, bir tutam tuz, olgun bir muz, bir kaşık badem ezmesi ve vişne eklediğini belirtiyor.

Uzmanı önerdi: Uyku problemi olanlar kaşık kaşık tüketsin, kan şekerini düzenleyip vücudu rahatlatıyor - 6

Sharp, TikTok'ta yaptığı açıklamada, "Lif açısından zengin karbonhidratlar ve proteinler, sizi gece boyunca tok tutarak uyku kalitenizi artıracaktır'' ifadelerini kullandı.

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