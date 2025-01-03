Uzmanı önerdi: Uyku problemi olanlar kaşık kaşık tüketsin, kan şekerini düzenleyip vücudu rahatlatıyor
Beyin sağlığı alanında araştırmalar yapan Marc Milstein, uykuya dalmakta zorluk yaşayanlar için dikkat çeken bir öneride bulundu. Milstein, gece tüketilen yulaf ezmesinin, kan şekerini düzenleyerek daha rahat bir uykuya yardımcı olabileceğini söyledi.
Kış mevsiminde konforlu bir gece uykusu çekmek, bahar aylarına göre daha zor olabilir çünkü daha az güneş ışığı, biyolojik saati önemli ölçüde bozabilir.
Beyin sağlığı hakkında çeşitli makalaleler kaleme alan Marc Milstein, gece uyumadan önce tüketilen bazı besinlerin, rahat bir uykuya katkı sağlayabileceğini söylüyor.