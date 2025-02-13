Uzmanı uyardı: Çocuğunuza asla bu iltifatı etmeyin

Araştırmalar da, "iyi çocuk" veya "iyi kız" gibi ifadelerin, yüzeysel övgüler olduğunu ve çocuklar üzerinde kalıcı bir etkisi olmadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, ebeveynlere çocuklarının çabalarını detaylı bir şekilde övmelerini öneriyor.