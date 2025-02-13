Uzmanı uyardı: Çocuğunuza asla bu iltifatı etmeyin

Çocukluk döneminde kazanılan özgüven, bireyin sosyal hayatını büyük oranda etkileyebilir. Ancak çocuk psikoloğu Becky Kennedy'ye göre, çocuğa öz saygı kazandırma amacı taşıyan ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken önemli bir nokta var.

Uzmanı uyardı: Çocuğunuza asla bu iltifatı etmeyin - 1

Uzman psikolog, başarılı çocuklar yetiştirmek isteyen ebeveynlerin, çocuklarına "iyi iş" demekten kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Bu iltifatın uzun vadede bazı olumsuz etkileri olabileceğini söyleyen Becky Kennedy, ebeveynlerin bu tarz yüzeysel geri bildirimler yerine daha derin ifadeler kullanmaları gerektiğini belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

Uzmanı uyardı: Çocuğunuza asla bu iltifatı etmeyin - 2

Psikoterapist Lesley Koeppel da içi boş övgülerin çocukların kendilerini önemsiz hissetmelerine yol açabileceğine dikkat çekti.

Koeppel, "Çocukların güçlü yönleri, beğenileri veya karar alma süreçleriyle gerçekten ilgilendiğinizi gösteren cümleler kurmak daha etkilidir'' şeklinde konuştu.

Uzman isim, çocukların kendilerini değerli hissetmeleri için ebeveynlerin, günlük deneyimlere odaklanan sorular sormalarını önerdi. Örneğin, "Günün en güzel anı hangisiydi?" gibi bir soru, çocuğun özgüvenini doğru şekilde yükseltebilir.

Uzmanı uyardı: Çocuğunuza asla bu iltifatı etmeyin - 3

Araştırmalar da, "iyi çocuk" veya "iyi kız" gibi ifadelerin, yüzeysel övgüler olduğunu ve çocuklar üzerinde kalıcı bir etkisi olmadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, ebeveynlere çocuklarının çabalarını detaylı bir şekilde övmelerini öneriyor.

Uzmanı uyardı: Çocuğunuza asla bu iltifatı etmeyin - 4

Özgüvenin, dışarıdan gelen onaylardan önce içsel bir duygu olarak gelişmesi gerektiğine dikkat çeken Becky Kennedy, ebeveynlerin çocuklarına başkalarından övgü beklemeden önce kendileriyle gurur duymayı öğretmeleri gerektiğini söyledi. 

Kennedy, özgüven eksikliği yaşayan çocukların büyüdüklerinde kaygı ve depresyon gibi duygusal zorluklarla karşılaşabileceklerini hatırlatarak uyardı. 

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