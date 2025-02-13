Uzmanı uyardı: Çocuğunuza asla bu iltifatı etmeyin
Çocukluk döneminde kazanılan özgüven, bireyin sosyal hayatını büyük oranda etkileyebilir. Ancak çocuk psikoloğu Becky Kennedy'ye göre, çocuğa öz saygı kazandırma amacı taşıyan ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken önemli bir nokta var.
Uzman psikolog, başarılı çocuklar yetiştirmek isteyen ebeveynlerin, çocuklarına "iyi iş" demekten kaçınmaları gerektiğini belirtti.
Bu iltifatın uzun vadede bazı olumsuz etkileri olabileceğini söyleyen Becky Kennedy, ebeveynlerin bu tarz yüzeysel geri bildirimler yerine daha derin ifadeler kullanmaları gerektiğini belirtti.