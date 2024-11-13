Uzmanından kombi ve petek bakımı uyarısı: “Çantacılardan uzak durun”
Binalarda artan doğalgaz patlamaları, yetkisiz ve merdiven altı kombi tamircilerinin oluşturduğu tehlikeyi gündeme taşıdı. Uzmanlar, ucuz hizmet arayışının can güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşların sadece yetkili ve belgeli ustalarla çalışması gerektiğini vurguladı.
Son yıllarda binalarda meydana gelen doğalgaz patlamaları, kombi ve petek bakımlarında bilinçsiz seçimlerin nelere yol açabileceğini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, özellikle kombi bakımı yaptırmak isteyen vatandaşların yetkili ve belgeli ustalarla çalışmaları gerektiğine dikkat çekti.