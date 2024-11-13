Uzmanından kombi ve petek bakımı uyarısı: “Çantacılardan uzak durun”

Binalarda artan doğalgaz patlamaları, yetkisiz ve merdiven altı kombi tamircilerinin oluşturduğu tehlikeyi gündeme taşıdı. Uzmanlar, ucuz hizmet arayışının can güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşların sadece yetkili ve belgeli ustalarla çalışması gerektiğini vurguladı.

Uzmanından kombi ve petek bakımı uyarısı: “Çantacılardan uzak durun” - 1

Son yıllarda binalarda meydana gelen doğalgaz patlamaları, kombi ve petek bakımlarında bilinçsiz seçimlerin nelere yol açabileceğini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, özellikle kombi bakımı yaptırmak isteyen vatandaşların yetkili ve belgeli ustalarla çalışmaları gerektiğine dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Uzmanından kombi ve petek bakımı uyarısı: “Çantacılardan uzak durun” - 2

Yetkisi olmayan, internetten veya sosyal medyadan ulaşılabilen ucuz hizmet veren kişilere yönelmenin hayati tehlikelere yol açabileceği belirtildi. Kombi bakımlarının düzenli olarak her yıl yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, güvenli bir bakım için kombilerde gaz kaçağı kontrolü ve fan temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Uzmanından kombi ve petek bakımı uyarısı: “Çantacılardan uzak durun” - 3

Kombi bakımlarında merdiven altındaki çantacılara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen kombi ve petek bakım uzmanı Kadir Yazar, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Son yıllarda binalarda yaşanan doğalgaz patlamalarının dikkate alınması için öncelikle evimize çağırdığımız kişiler yetkili mi, vergiye tabi mi halkımızın ustası mı yoksa kaçak mı bilmemiz gerekiyor. İnsanlar, ucuz yaptırmak isteyip çantacılara, internetten buldukları kişilere iş veriyorlar. Öncelikle müşterilerimizin paradan ziyade kendi canlarını düşünmeleri gerekiyor.''

Uzmanından kombi ve petek bakımı uyarısı: “Çantacılardan uzak durun” - 4

''Merdiven altı kombi tamircilerinin, kendilerini usta sanıp sosyal medyadan video izleyerek müşterilerin kombilerini tamir ettiklerini düşünüyorum. Yetkili belgeli, vergiye tabi ustalarımızı çağırıp düzenli ve garantili kombi bakımı yaptırırlarsa bu tür patlamaların önüne geçileceğini düşünüyorum. Kombi bakımlarının dikkate alınarak her yıl yapılması gerekiyor. Rutin olarak kombi bakımında yapılması gerekenler öncelikle gaz kaçak kontrolüdür. İkincisi de cihaz içerisinde oluşan yanmış çiğ gazı dışarı atan fanın temizlenmesi gerekiyor. Cihazın temiz ve sağlıklı kontrolünü yetkili ve işi bilen yetkili ustaların yapması gerekiyor” dedi

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