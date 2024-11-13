Uzmanından kombi ve petek bakımı uyarısı: “Çantacılardan uzak durun”

''Merdiven altı kombi tamircilerinin, kendilerini usta sanıp sosyal medyadan video izleyerek müşterilerin kombilerini tamir ettiklerini düşünüyorum. Yetkili belgeli, vergiye tabi ustalarımızı çağırıp düzenli ve garantili kombi bakımı yaptırırlarsa bu tür patlamaların önüne geçileceğini düşünüyorum. Kombi bakımlarının dikkate alınarak her yıl yapılması gerekiyor. Rutin olarak kombi bakımında yapılması gerekenler öncelikle gaz kaçak kontrolüdür. İkincisi de cihaz içerisinde oluşan yanmış çiğ gazı dışarı atan fanın temizlenmesi gerekiyor. Cihazın temiz ve sağlıklı kontrolünü yetkili ve işi bilen yetkili ustaların yapması gerekiyor” dedi