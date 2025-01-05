Uzmanlar açıkladı: 2025 yılında ilişkilerinizi güçlendirecek 7 anahtar strateji

İlişkiler, hayatımızdaki en değerli bağlardır ve bu bağları güçlendirmek, hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımızı olumlu yönde etkiler. New York Times, 2025 yılında dostluklarınızı ve romantik ilişkilerinizi güçlendirmenize yardımcı olabilecek 7 stratejiyi yazdı.

Uzmanlar açıkladı: 2025 yılında ilişkilerinizi güçlendirecek 7 anahtar strateji - 1

Dostluklar, romantik ilişkiler ve aile bağları, ruh halimizi, stres seviyemizi ve genel sağlığımızı etkileyebilir. The New York Times, arkadaşlıklarımızı, evliliklerimizi ve aile ilişkilerimizi neyin güçlendirdiği ve bu bağları neyin tehdit ettiği konusunda rehberlik etmeleri için dünyanın önde gelen araştırmacılarından ve terapistlerinden yararlandı. İşte uzmanlara göre 2025'te ilişkilerinizi daha da güçlendirmek için uygulayabileceğiniz 7 etkili strateji.

N-LIFE HABERLERİ

Uzmanlar açıkladı: 2025 yılında ilişkilerinizi güçlendirecek 7 anahtar strateji - 2

1-ARKADAŞLIKLARINIZI YENİDEN KURUN 

Psikolog Marisa G. Franco, arkadaşlıkları güçlendirmek için "saksı değiştirme" stratejisini öneriyor. Bu, arkadaşlarınızla yeni etkinlikler yaparak bağlarınızı yenilemeyi içeriyor. Örneğin, bir iş arkadaşınızı kitap kulübüne davet edebilir ya da alışık olduğunuz bir etkinliği değiştirebilirsiniz.

Uzmanlar açıkladı: 2025 yılında ilişkilerinizi güçlendirecek 7 anahtar strateji - 3

2- FLÖRTTE "SARI BAYRAKLARA" DİKKAT EDİN 

Flört ilişkilerinde, kırmızı bayrakları görmek kadar sarı bayraklara da dikkat etmek önemlidir. Potansiyel partnerinizin eski ilişkilerini kötülemesi veya çevrenizin ilişki hakkında çekinceleri olması, dikkate alınması gereken sinyallerdir.

Uzmanlar açıkladı: 2025 yılında ilişkilerinizi güçlendirecek 7 anahtar strateji - 4

3-BEN İFADELERİNİ KULLANIN

“Ben ifadesi”, çift danışmanlarının eşler arasındaki parmak işaretlerini azaltmaya ve üretken iletişimi teşvik etmeye yardımcı olacak bir araç olarak tekrar tekrar başvurdukları bir terapi konuşmasıdır.

Temel formül: “Y olduğunda X hissediyorum,” genellikle bunu bir ihtiyacın ifadesi takip eder. Yani, “Yemek sırasında hep telefonuna bakıyorsun!” gibi bir şey söylemek yerine şöyle diyebilirsiniz: “Yemek sırasında telefonuna baktığında kendimi yalnız hissediyorum ve masada tüm dikkatini bana vermeni istiyorum.”

Uzmanlar açıkladı: 2025 yılında ilişkilerinizi güçlendirecek 7 anahtar strateji - 5

BAZI İFADELERİ KULLANMAYIN

Acı çeken birine söylenecek doğru kelimeleri bulmak zordur, ancak bazı ifadeler incitici olabilir. “Her şeyin bir nedeni vardır” gibi sözler yerine, kişiye üzüntünüzü ifade etmek ya da güzel bir anıyı paylaşmak daha anlamlı olacaktır.

Uzmanlar açıkladı: 2025 yılında ilişkilerinizi güçlendirecek 7 anahtar strateji - 6

5-İLİŞKİSEL HESAPLAŞMANIN GÜCÜNÜ KUCAKLAYIN

Aile terapisti ve “Us” kitabının yazarı Terrence Real, yaşlandıkça çoğumuzun hiçbir romantik ilişkinin bize istediğimiz ya da ihtiyaç duyduğumuz her şeyi sunamayacağını anladığını söylüyor:

Daha Sevgi Dolu Bir İlişki Kurmak İçin Sen ve Ben'i Aşmak” kitabının yazarı ve aile terapisti Terrence Real. Bu yüzden de ara sıra “ilişkisel hesaplaşma” adını verdiği bir iç kontrol öneriyor. Kendinize sorun: “Bu ilişkiden, elde edemediklerim için üzülmemi gerektirecek kadar şey elde ediyor muyum?”.

Uzmanlar açıkladı: 2025 yılında ilişkilerinizi güçlendirecek 7 anahtar strateji - 7

6- KARŞILAŞTIRMA YAPMAYI BIRAKIN 

Seks terapistleri, insanların cinsel yaşamlarını sürekli olarak başkalarıyla karşılaştırmalarının yanlış olduğunu belirtiyor. Bunun yerine, seks hayatınızdan ne kadar keyif aldığınızı sorgulamak daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

Uzmanlar açıkladı: 2025 yılında ilişkilerinizi güçlendirecek 7 anahtar strateji - 8

7- SOSYAL ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIN 

Dr. Ruth Westheimer, insan ilişkilerinde en önemli şeyin düzenli olarak sosyal etkinlikler düzenlemek olduğunu söylüyor. Sevdiklerinizi evinize davet ederek, bu tür etkinlikleri keyif için yapın. Bu, hem sizin hem de çevrenizdekilerin mutluluğuna katkı sağlar.

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