Uzmanlar açıkladı: 2025 yılında ilişkilerinizi güçlendirecek 7 anahtar strateji

5-İLİŞKİSEL HESAPLAŞMANIN GÜCÜNÜ KUCAKLAYIN

Aile terapisti ve “Us” kitabının yazarı Terrence Real, yaşlandıkça çoğumuzun hiçbir romantik ilişkinin bize istediğimiz ya da ihtiyaç duyduğumuz her şeyi sunamayacağını anladığını söylüyor:

Daha Sevgi Dolu Bir İlişki Kurmak İçin Sen ve Ben'i Aşmak” kitabının yazarı ve aile terapisti Terrence Real. Bu yüzden de ara sıra “ilişkisel hesaplaşma” adını verdiği bir iç kontrol öneriyor. Kendinize sorun: “Bu ilişkiden, elde edemediklerim için üzülmemi gerektirecek kadar şey elde ediyor muyum?”.