Uzmanlar açıkladı: Hayatınıza hızlı bir başlangıç yapmanın 5 yolu

1- SORUNU TESPİT EDİN

Princeton Üniversitesi'nde psikoloji doktorasını tamamladıktan sonra New York Üniversitesi'nde pazarlama ve işletme üzerine dersler veren Adam Alter, ilk adımın sorun tespiti olduğunu belirtiyor.

Kişilerin kendilerini zor duruma düşüren, yaşamlarını karmaşıklaştıran ve stres yaratan unsurları belirlemesi gerektiğini vurgulayan Alter, kendinize şu soruları sorabileceğinizi öneriyor: "Hayatımda faydasız olan belirli kalıpları tekrarlıyor muyum?" ve "Düzenli olarak yaptığım ama hoşlanmadığım bazı şeyler var mı?" Bu soruların ardından yapılacak değişimlerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi önemlidir.