Uzmanlar açıkladı: Hayatınıza hızlı bir başlangıç yapmanın 5 yolu
ABD'nin tanınmış gazetelerinden New York Times'a (NYT) konuşan uzmanlar, yaşamında bir engele takılan ve yeniden güç kazanmak isteyen kişiler için bazı tavsiyelerde bulundu. NYT'nin görüştüğü uzmanlar, insanların genellikle kötü ilişkiler, para biriktirememe ve yaratıcı girişimlerde başarısız olma gibi sebeplerle hayatlarında bir noktada takıldığını belirtiyor. İşte bu engelleri aşabilmek ve tekrar yola devam edebilmek için sunulan 5 tavsiye.
1- SORUNU TESPİT EDİN
Princeton Üniversitesi'nde psikoloji doktorasını tamamladıktan sonra New York Üniversitesi'nde pazarlama ve işletme üzerine dersler veren Adam Alter, ilk adımın sorun tespiti olduğunu belirtiyor.
Kişilerin kendilerini zor duruma düşüren, yaşamlarını karmaşıklaştıran ve stres yaratan unsurları belirlemesi gerektiğini vurgulayan Alter, kendinize şu soruları sorabileceğinizi öneriyor: "Hayatımda faydasız olan belirli kalıpları tekrarlıyor muyum?" ve "Düzenli olarak yaptığım ama hoşlanmadığım bazı şeyler var mı?" Bu soruların ardından yapılacak değişimlerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi önemlidir.