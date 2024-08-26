Uzmanlar açıkladı: Hayatınıza hızlı bir başlangıç yapmanın 5 yolu

ABD'nin tanınmış gazetelerinden New York Times'a (NYT) konuşan uzmanlar, yaşamında bir engele takılan ve yeniden güç kazanmak isteyen kişiler için bazı tavsiyelerde bulundu. NYT'nin görüştüğü uzmanlar, insanların genellikle kötü ilişkiler, para biriktirememe ve yaratıcı girişimlerde başarısız olma gibi sebeplerle hayatlarında bir noktada takıldığını belirtiyor. İşte bu engelleri aşabilmek ve tekrar yola devam edebilmek için sunulan 5 tavsiye.

Uzmanlar açıkladı: Hayatınıza hızlı bir başlangıç yapmanın 5 yolu - 1

1- SORUNU TESPİT EDİN

Princeton Üniversitesi'nde psikoloji doktorasını tamamladıktan sonra New York Üniversitesi'nde pazarlama ve işletme üzerine dersler veren Adam Alter, ilk adımın sorun tespiti olduğunu belirtiyor.

Kişilerin kendilerini zor duruma düşüren, yaşamlarını karmaşıklaştıran ve stres yaratan unsurları belirlemesi gerektiğini vurgulayan Alter, kendinize şu soruları sorabileceğinizi öneriyor: "Hayatımda faydasız olan belirli kalıpları tekrarlıyor muyum?" ve "Düzenli olarak yaptığım ama hoşlanmadığım bazı şeyler var mı?" Bu soruların ardından yapılacak değişimlerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi önemlidir.

N-LIFE HABERLERİ

Uzmanlar açıkladı: Hayatınıza hızlı bir başlangıç yapmanın 5 yolu - 2

2- OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİN

Pepperdine Üniversitesi'nden Judy Ho, ısrarcı olumsuz düşüncelerin yıpratıcı olabileceğini ve hedeflerinize ulaşmanızı engelleyebileceğini belirtiyor. Olumsuz iç sesleri dönüştürmek için "Bu projede başarısız olacağım" yerine "Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve zorlanırsam yardım isteyeceğim" şeklinde olumlu bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade ediyor. Ho, düşüncelerin objektif şekilde değerlendirilmesi gerektiğini de vurguluyor.

Uzmanlar açıkladı: Hayatınıza hızlı bir başlangıç yapmanın 5 yolu - 3

3- İLERİYE DÖNÜK ADIM ATIN

Boston'dan klinik psikolog Sarah Sarkis, "Engellerinizi aştığınız bir gelecek hayal edin" diyor. Bu vizyona doğru ilerlemenizi sağlayacak küçük adımları her gün atmanızı tavsiye eden Sarkis, disiplinli ve istikrarlı davranmanın önemine işaret ediyor. "Aradığınız geleceği resmedin ve oraya ulaşmak için bir plan yapın" diyor.

Uzmanlar açıkladı: Hayatınıza hızlı bir başlangıç yapmanın 5 yolu - 4

4-HEDEFLERİNİZ PAYLAŞIN

Apple'ın kişisel asistanı Siri'nin ortak yaratıcılarından Adam Cheyer, hedeflerin başkalarıyla paylaşılmasının önemine dikkat çekiyor. "Hedeflerinizi paylaşırsanız başkaları da size yardım edebilir" diyen Cheyer, "Bir şekilde evren bu hedefe ulaşmanızı sağlayacaktır. Bu benim için büyük bir araç oldu" şeklinde ekliyor.

Uzmanlar açıkladı: Hayatınıza hızlı bir başlangıç yapmanın 5 yolu - 5

5-ANLAMLI BİR ŞEY YAPIN

Adam Alter, kişinin kendi değerleriyle uyumlu faaliyetlere zaman ayırmasının önemini vurguluyor. "Hayatınızda hiç ilgi duymadığınız alanlarda sıkışmış hissettiğinizde bu yöntem sizi ileriye taşıyabilir" diyor.

DAHA FAZLA GÖSTER